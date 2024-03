DIRETTA/ Potenza Crotone video streaming tv: ecco i numeri delle ultime sfide (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA POTENZA CROTONE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Potenza Crotone sta per iniziare e in attesa del fisico da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Partendo dal 2008 le squadre si sono affrontate in 5 circostanze con due successi per i calabresi, altrettanti risultati di pareggio e una vittoria per i lucani. Nel 2008 successo per il Crotone con il risultato di 1-0; l’anno successivo ha invece sorriso al Potenza.

Le due squadre dopo diversi anni sono ritornate ad affrontarsi nel 2022 con un pareggio con il risultato di 1-1. Ad andare in rete Gomez per il Crotone ed Emmausso per il Potenza. Pareggio a reti bianche l’anno successivo fino alla sfida giocata in questo campionato odierno con la vittoria del Crotone con il risultato di 2-1. Ad andare in rete ancora Gomez e poi Tumminello. (Marco Genduso)

POTENZA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Crotone e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Potenza Crotone, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Lucani all’assalto dei play off dopo l’ultima sconfitta in casa dell’Audace Cerignola che ha complicato i piani dopo un periodo di ripresa, con il Potenza ora a 5 lunghezze dal Foggia decimo, ma chiamato anche a gestire 4 punti di vantaggio dal quintultimo posto e dalla zona play out.

Il Crotone è nono e ancora in zona play off, ma neanche il ritorno in panchina di Lamberto Zauli, dopo l’interregno di Silvio Baldini, ha scosso i pitagorici che hanno pareggiato in casa contro la Casertana nell’ultimo impegno, uno 0-0 non memorabile che ha allungato il momento no dei calabresi, che hanno vinto solo una delle ultime dodici partite disputate in campionato, nella trasferta di Messina.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Potenza Crotone, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Marco Marchionni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra, Steffe, Spaltro, Sbraga, Castorini, Burgio, Di Grazia, Hristov, Saporiti, Volpe, Caturano. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: D’Alterio, Rispoli, Battistini, Loiacono, D’Ursi, Zanellato, Felippe, Tribuzzi, Giron, Gomez, Tumminello.

POTENZA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Crotone ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











