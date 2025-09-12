Diretta Potenza Crotone streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA POTENZA CROTONE: PER SPICCARE IL VOLO!

La bella diretta Potenza Crotone ci attende alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre 2025 presso lo stadio Viviani, tecnicamente nella quarta giornata del girone C di Serie C 2025-2026 si affrontano due squadre che sanno di poter ambire quantomeno ai playoff, ma che sono partite con il freno a mano leggermente tirato.

DIRETTA/ Crotone Cosenza (risultato finale 0-0): meglio gli squali, ma è parità senza gol! (7 settembre 2025)

Il Potenza a dire il vero aveva vinto fuori casa all’esordio, poi a domicilio non è riuscito a superare l’Audace Cerignola e poi ha addirittura perso a Caserta, dunque la vittoria manca da due settimane e adesso bisogna provare ad andare a prenderla contro un’avversaria che ha certamente qualità, ma non lo sta dimostrando.

Video Casertana Potenza (3-2)/ Gol e highlights: che doppietta per Proia! (Serie C, 6 settembre 2025)

Per il Crotone infatti l’unico risultato di rilievo è il 4-0 di Altamura: prima gli squali hanno perso in casa il big match contro il Benevento, poi sono stati frenati dal Cosenza in un derby calabrese che hanno semi-dominato, ma nel quale è mancato il guizzo giusto per segnare il gol che avrebbe portato in dote la vittoria.

La diretta Potenza Crotone ci dirà tra poco se una delle due squadre sarà in grado di fare il salto di qualità prendendo idealmente il volo nella classifica del girone C, noi abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione per valutare insieme le probabili formazioni di questa bella partita serale.

DIRETTA/ Casertana Potenza (risultato finale 3-2): bis di Proia! (Serie C, oggi 6 settembre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA POTENZA CROTONE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Potenza Crotone dovrete rivolgervi a Sky Sport in abbonamento, la diretta streaming video della partita sarà invece fornita da Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CROTONE

Per la Serie C il 4-3-3 di Pietro De Giorgio nella diretta Potenza Crotone è quasi atipico; Alastra, portiere e capitano, viene protetto da due centrali che sono Riggio (o Bachini) e Camigliano, con Novella e Adjapong che vanno a correre come terzini e un centrocampo comandato da Lucas Felippe con la collaborazione di Erradi (ma Castorani potrebbe sostituirlo, così come Maisto) e Siatounis, nel tridente offensivo dovrebbero trovare spazio Luca Mazzeo e D’Auria (che deve vedersela con Bruschi a sinistra) e poi Anatriello che è nettamente in vantaggio nel ruolo di prima punta.

Il Crotone di Emilio Longo risponde con il 4-2-3-1: Merelli il portiere, Cargnelutti e Di Pasquale i due centrali difensivi, Andreoni e Walter Guerra sulle fasce laterali. In mezzo al campo ecco il tandem formato da Sandri e Vinicius, un’altra possibile opzione è quella di Stronati mentre davanti dovrebbero esserci pochi dubbi sulla presenza centrale di Murano con Zunno e Matteo Maggio a operare da esterni, Piovanello rimane un possibile candidato così come Perlingieri, che però parte in ritardo rispetto a Guido Gomez che è anche il capitano degli squali.