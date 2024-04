DIRETTA/ Potenza Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA POTENZA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Potenza Foggia non stanno attraversando un momento brillante, dal 2008 a oggi i Satanelli hanno vinto cinque scontri diretti rispetto ai lucani, che invece si sono imposti solo in due occasioni contro i pugliesi. Il match d’andata di questa stagione è terminato sullo 0-0, nelle ultime quattro uscite in questo confronto il Potenza non è mai riuscito a segnare più di un gol al Foggia, che non vince a Potenza dal febbraio del 2021.

Entrambe le squadre hanno finora messo a segno lo stesso numero di gol in campionato, 36, che hanno fruttato però per il momento quattro punti in più al Foggia rispetto al Potenza. Foggia a secco di gol nelle ultime due sfide disputate in campionato, mentre i lucani non sono riusciti a segnare solamente una volta nelle ultime sette uscite casalinghe, nel match disputato contro il Benevento. Il Foggia in trasferta è rimasto invece a secco in quattro occasioni negli ultimi quattro match disputati, compreso l’ultimo in casa del Latina. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA POTENZA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Potenza Foggia di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SFIDA PER I PLAYOFF

Seguiamo la diretta Potenza Foggia valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 18.30 del 13 aprile 2024. I padroni di casa occupano attualmente la 14esima posizione della classifica del Girone C ma distano a soli 5 punti dalla zona playoff. Quello contro il Foggia è a tutti gli effetti uno scontro diretto che potrebbe riaprire i sogni dei tifosi lucani a soli quattro punto dal decimo posto.

I pugliesi del Foggia arrivano da una brutta sconfitta casalinga contro la Casertana rimediata nell’ultimo quarto d’ora. La squadra di Cangelosi è chiamata a tornare al successo per continuare ad inseguire il sogno playoff. Il decimo posto è occupato dal Sorrento ma i pugliesi hanno gli stessi punti e possono anche guardare al nono posto del Crotone distante soli tre punti.

POTENZA FOGGIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle formazioni ufficiali della diretta Potenza Foggia pronta a giocarsi sabato 13 aprile 2024 alle 18.30 allo Stadio comunale Alfredo Viviani. Marco Marchionni è chiamato a scelte importanti perché, con una vittoria, i lucani sarebbero ufficialmente salvi e lontani da ogni remoto discorso riguardante una possibile retrocessione. Sbraga dovrebbe tornare al centro della difesa supportato dall’ex Lazio Armini e uno tra Hristov e Maddaloni. Quasi certi del posto da titolare Caturano, Schiattarella e Burgio ma l’ultima parola spetterà all’allenatore.

Qualche dubbio in più in casa Foggia dove Cangelosi dovrà fare a meno dello squalificato Tascone a centrocampo che potrebbe lasciare spazio a Joshua Tenkorang. Nel tridente offensivo il dubbio rimane la prima punta perché Millico e Rolando dovrebbero riuscire a trovare una maglia da titolare.

POTENZA FOGGIA, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Potenza Foggia di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,20 mentre il suo opposto a 3,10. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,90 sull’importo scommesso.











