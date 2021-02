Diretta/ Potenza Foggia (Serie C) streaming video tv: lucani, nuovo allenatore

DIRETTA POTENZA FOGGIA: RISULTATO INCERTO…

Potenza Foggia, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.30 dallo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone C. I lucani ripartono con il loro terzo allenatore stagionale. Dopo Mario Somma ed Ezio Capuano, esonerato dopo la sconfitta sul campo della Casertana, i lucani ripartono con Fabio Gallo cercando punti salvezza. Il Potenza resta quartultimo in una stagione molto difficile e arriva ora la sfida contro un Foggia che resta ancora quinto in classifica a braccetto con il Teramo.

Proprio contro gli abruzzesi i Satanelli hanno pareggiato in casa senza reti nell’ultimo turno settimanale, un risultato importante sul piano della continuità col Foggia che ha perso solo una delle ultime 11 partite disputate in campionato, quella nella trasferta di Catania. Sicuramente i rossoneri possono puntare ai play off, vedremo se riusciranno a rincorrere la miglior posizione possibile tramutando in questo girone di ritorno qualche pareggio di troppo in vittoria.

DIRETTA POTENZA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Foggia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Potenza e Foggia presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa allenati da Fabio Gallo scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Marcon; Conson, Gigli, Sepe; Coccia, Coppola, Sandri, Ricci, Panico; Volpe, Salvemini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kaloombo, Garofalo, Salvi, Curcio, Di Jenno; D’Andrea, Dell’Agnello.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Potenza Foggia: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.85 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.35 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

