Diretta/ Potenza Foggia streaming video tv: c’è fame di punti (Serie C)

Potenza Foggia, in diretta giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni animate da una fame di punti assolutamente impellente: il momento nero del Potenza è proseguito anche in questo inizio di 2022 con l’ultimo ko interno con l’Avellino che ha rappresentato la quinta sconfitta consecutiva in campionato per i lucani, la settima nelle ultime nove partite in cui sono arrivati solamente nove punti.

Il Foggia ha cancellato la crisi interna con i rinnovi di contratto del tecnico Zeman e del DS Pavone, ma in campionato i risultati languono col 3-1 subito sul campo della Juve Stabia, nel posticipo di lunedì scorso, che ha peggiorato ulteriormente la classifica dei Satanelli in chiave play off. All’andata il Foggia ha calato il poker allo stadio Zaccheria battendo 4-1 il Potenza, il 7 febbraio 2021 i pugliesi hanno vinto 0-1 anche l’ultimo precedente disputato in casa della formazione lucana.

DIRETTA POTENZA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Foggia non è una di quelle disponibili per questa ventunesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Foggia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Pasquale Arleo schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Coccia, Matino, Bucolo, Dikidak; Guaita, M. Ricci, Mastalli, Sandri, Burzio; Romero. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Martino, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo, Gallo, Rizzo Pinna; Tuzzo, Ferrante, Curcio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Potenza e Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

