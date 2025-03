DIRETTA POTENZA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Potenza Giugliano, due squadre che segnano con una buona frequenza, ma che concedono anche molto in fase difensiva. Il Potenza ha una media realizzativa superiore (1.72 gol a partita contro 1.33), mentre il Giugliano è leggermente più solido in difesa, pur subendo comunque oltre un gol a gara. Le statistiche indicano un match che potrebbe essere ricco di reti: entrambe le squadre superano il 70% di partite con più di 1.5 gol e hanno una percentuale elevata di incontri in cui entrambe segnano.

Il Potenza ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni rispetto agli avversari, il che potrebbe essere un fattore determinante. Dal punto di vista disciplinare, il Giugliano risulta più irruento, con una media più alta di cartellini gialli e rossi. Inoltre, il Potenza ha una maggiore tendenza a sbloccare le partite già nel primo tempo. Adesso si parte, il prossimo aggiornamento della diretta di Potenza Giugliano sarà il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

POTENZA GIUGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

POTENZA GIUGLIANO: I PLAYOFF COME OBIETTIVO COMUNE

Alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 30 marzo 2025, la diretta Potenza Giugliano metterà in palio nel capoluogo lucano punti molto pesanti per l’accesso ai playoff nel girone C di Serie C. Il Potenza è reduce dalla sconfitta ad Avellino, ma la compagine lucana è comunque ormai vicina al traguardo avendo 44 punti al proprio attivo: tenere a bada una delle inseguitrici sarebbe un ulteriore passo in avanti nella diretta Potenza Giugliano, per provare anzi magari anche a migliorare l’attuale sesto posto.

Il Giugliano invece è reduce da una inattesa sconfitta casalinga contro il Messina: i campani con 38 punti sono comunque al momento in zona playoff, però in questo caso la posizione è molto più in bilico e di conseguenza fare risultato nella difficile trasferta di Potenza sarebbe fondamentale per sentirsi un po’ più vicini al grande obiettivo della stagione. Di certo la posta in palio è alta, la diretta Potenza Giugliano quale responso ci potrà dare oggi?

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA GIUGLIANO

C’è la squalifica di Erradi da considerare per Pietro De Giorgio nelle probabili formazioni per la diretta Potenza Giugliano. Potrebbe quindi essere Ferro a completare il centrocampo a tre con Felippe e Castorani nel 4-3-3 lucano. In difesa indichiamo invece Novella, Milesi, Verrengia e Burgio da destra a sinistra davanti al portiere Alastra, infine il tridente d’attacco del Potenza potrebbe prevedere le due ali Petrungaro a destra e Schimmenti a sinistra, con Caturano centravanti.

La risposta del Giugliano di mister Valerio Bertotto dovrà invece tenere conto di ben due squalificati, cioè Caldore e Giorgione. Il modulo tattico dovrebbe essere il 4-3-3 anche per gli ospiti: l’estremo difensore Russo avrà davanti a sé i due centrali Solcia e Minelli, con Valdesi terzino destro e Oyewale a sinistra. Celeghin invece potrebbe trovare posto con Peluso e De Rosa a centrocampo, infine in attacco per il Giugliano la prima punta Nepi, con Del Sole a destra e Baldé a sinistra come esterni offensivi.

ECCO QUOTE E PRONOSTICO

I lucani saranno favoriti nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Potenza Giugliano. Non a caso, il segno 1 è indicato a 1,85, mentre con il pareggio si arriverebbe a 3,30 volte la posta ed infine il segno 2 varrebbe 3,75 volte la giocata, se oggi vincessero i campani.