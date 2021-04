Diretta Potenza Juve Stabia (Serie C)/ Streaming video tv: obiettivi diversi ma…

DIRETTA POTENZA JUVE STABIA: OBIETTIVI ANCORA DA CONQUISTARE

Potenza Juve Stabia, in diretta dallo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano, si gioca per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C: l’appuntamento con il fischio d’inizio sarà per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 aprile 2021, alla vigilia della Pasqua. Posta in palio decisamente intrigante nella diretta di Potenza Juve Stabia, perché i rispettivi obiettivi stagionali sono ancora tutti da conquistare. I padroni di casa del Potenza arrivano da un prezioso successo nel recupero di mercoledì contro la Cavese, adesso dunque i lucani sono a quota 35 punti, di fatto a metà strada fra la zona playoff e quella playout, il che significa che il Potenza può sognare in grande, ma deve pure guardarsi alle spalle.

Insomma, meglio non fare troppi calcoli e pensare solo a fare quanti più punti possibili per avvicinare il traguardo più nobile e tenere lontani i rischi. Se il Potenza ha già giocato due volte negli ultimi sette giorni, la Juve Stabia causa turno di riposo è ferma da ben due settimane, quando aveva vinto un derby campano sul campo della Paganese salendo a quota 49 punti in classifica: i playoff sembrano ormai certi, ma le Vespe lotteranno per la migliore posizione possibile. Che cosa dunque succederà oggi in Potenza Juve Stabia?

DIRETTA POTENZA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Potenza Juve Stabia sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA JUVE STABIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Potenza Juve Stabia, bisogna tenere conto della particolarità di una partita nella quale i lucani sono al terzo match in una settimana mentre i campani non giocano da due settimane. Comunque per il Potenza potremmo disegnare in linea di massima un 4-3-1-2 con Marcone in porta e davanti a lui i quattro difensori Bruzzo, Conson, Gigli e Nigro; a centrocampo il terzetto formato da Zampa, Bucolo e Coppola; infine in attacco il trequartista Ricci alle spalle delle due punte Mazzeo e Romero. La Juve Stabia di mister Padalino potrebbe invece ripartire da questo modulo 3-4-3: Elizalde, Caldore e Mulè nella difesa a tre davanti al portiere Farroni; a centrocampo il quartetto formato da Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia e Rizzo; infine il tridente offensivo con Fantacci, capitan Marotta e Orlando.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Potenza Juve Stabia in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,30 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quote molto simili in caso di segno 1 oppure segno X, quotati rispettivamente a 3,10 e 3,15 volte la posta in palio.



