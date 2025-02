BIANCONERI VICINI AI PLAYOFF NELLA DIRETTA POTENZA JUVENTUS NEXT GEN

Lunch match di domenica 16 febbraio 2025 alle ore 12:30 con la diretta Potenza Juventus Next Gen. Presso lo Stadio Alfredo Viviani gli ospiti cercheranno di tornare al successo frenando ulteriormente i padroni di casa in modo tale da ritagliarsi a loro volta un piazzamento in zona playoff. I rossoblu si trovano in sesta posizione con quarantadue punti ma le tre sconfitte consecutive subite di recente, l’ultima delle quali ad opera del Crotone, stanno facendo aumentare la preoccupazione di venire scavalcati da altre concorrenti come accaduto per esempio con i Pitagorici.

I ragazzi della Vecchia Signora sembrerebbero aver risolto le difficoltà che li avevano caratterizzati nella prima metà della stagione ed hanno dimenticato cosa sia la sconfitta ormai dalla fine del mese di novembre. L’Altamura ed il Foggia incombono alle loro spalle ma la Next Gen vuole cogliere la possibilità di centrare un piazzamento playoff partendo dai suoi trentaquattro punti. La dodicesima posizione nel girone C potrebbe infatti presto essere migliorata raggiungendo compagini del calibro di Sorrento e Giugliano, oltre a superare il Picerno.

DIRETTA POTENZA JUVENTUS NEXT GEN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli iscritti a Now oppure a Sky non devono temere di perdersi la diretta Potenza Juventus Next Gen. Il lunch match sarà messo in onda sulle loro rispettive applicazioni, ovvero Now Tv e Sky Go, così come in televisione sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA DIRETTA POTENZA JUVENTUS NEXT GEN

Possibili cambiamenti in vista per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Potenza Juventus Next Gen rispetto al modulo 4-3-3 con Alastra, Novella, Riggio, Verrengia, Rillo, Castorani, Felippe, Siatounis, Rosafio, Caturano e Petrungaro impiegato da mister De Giorgio nella sconfitta di settimana scorsa. La riconferma del 4-4-2 con Daffara, Mulazzi, Scaglia, Gil, Turicchia, Pietrelli, Faticanti, Macca, Adzic, Afena Gyan e Guerra dovrebbe invece essere la soluzione più probabile per i giovani bianconeri viste le soddisfazioni che ha portato loro.

DIRETTA POTENZA JUVENTUS NEXT GEN, LE QUOTE

Per Sisal, così come anche secondo altre agenzie di scommesse, le quote della diretta Potenza Juventus Next Gen appaiono particolarmente favorevoli per i rossoblu. I padroni di casa dovrebbero infatti riuscire a spuntarla se si considera l’1 quotato ad appena 2.25. I bianconeri, invece, hanno al momento le stesse probabilità di aggiudicarsi i tre punti in palio rispetto a quelle di concludere il match con un pareggio, dove l’x ed il 2 vengono appunto indicati entrambi a 3.10.