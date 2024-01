DIRETTA/ Potenza Latina video streaming tv: è la ventesima sfida (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA POTENZA LATINA: TESTA A TESTA

Quella del turno corrente sarà il ventesimo testa a testa della diretta Potenza Latina. Le squadre si sono infatti affrontate 19 volte con 7 vittorie dei rossoblu, 5 successi nerazzurri e 7 sfide terminate in parità. L’ultimo precedente tra le due compagini è finito 2-1 per il Latina con le reti di Del Sole e Fabrizi a quattro minuti dal novantesimo, intervallate dal timbro di Di Grazia. La vittoria più recente del Potenza è datata 2022 ed è stato un netto 3-0.

Video/ Brindisi Potenza (0-4) gol e highlights: tripletta di Rossetti! (Serie C, 7 gennaio 2024)

A prendere parte alla festa sono stati Girasole e Caturano più l’autorete di Esposito. Le due squadre si sono sempre affrontate in Serie C/Lega Pro con la partita con più reti che è stata quella del 1990 quando finì 3-1 in favore del Latina. Il Potenza, dal canto suo, vanta il maggior numero di vittorie consecutive in questo testa a testa ovvero quattro successi di fila se si contano quelli del 2006,2021 e 2022 (bene quell’anno). La recente vittoria del Latina per 2-1 è infatti la seconda dopo l’1-0 conquistato nel lontano 2004. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Brindisi Potenza (risultato finale 0-4): poker con Di Grazia! (Serie C, 7 gennaio 2024)

POTENZA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Latina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Latina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Potenza Latina, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Potenza arriva alla prossima sfida con il Latina con un morale e una classifica in ascesa, grazie alle due vittorie consecutive (l’ultima uno 0-4 a Brindisi) ottenute sotto la guida di Marco Marchionni. Per continuare a raccogliere punti e avanzare in classifica, sarà fondamentale confermare le prestazioni positive delle ultime due gare. Attualmente al decimo posto, il Potenza cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta contro il Latina, che sta attraversando un periodo complicato.

Diretta/ Latina Avellino (risultato finale 0-5): passerella irpina (Serie C, 6 gennaio 2024)

Il Latina, al contrario, non sta attraversando il suo periodo migliore della stagione. La squadra guidata da Daniele Di Donato ha registrato 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, con l’ultima vittoria risalente addirittura al 24 novembre (contro il Foggia, 1-2). Per evitare di perdere terreno nella corsa ai play off, i nerazzurri dovranno dimostrare una prestazione di alto livello contro il Potenza ma dovranno rispondere al pesantissimo 0-5 incassato dall’Avellino nel primo impegno dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Latina, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Marco Marchionni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Rocchi, Armini, Sbraga; Hadžiosmanović, Steffè, Talia, Cittadino, Gyamfi; Caturano, Di Grazia. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Cortinovis, Celli, Calabrese; Carissoni, Sannipoli, Amadio, Peschetola, Furlan; Belloni, Fabrizi.

POTENZA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA