Diretta Potenza Latina streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 12 ottobre 2025

DIRETTA POTENZA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri riguardo alla diretta di Potenza Latina? Vediamo un po’ chi delle due squadre avrà il favpre del pronostico vedendo i dati che la nostra redazione ha raccolto nel corso del tempo. Il Potenza punta sulla concretezza e sulla compattezza casalinga: 53% di possesso medio, 1,4 xG a partita, ma una difesa che si fa sorprendere troppo facilmente in transizione (concede 6 tiri nello specchio di media). I lucani si affidano spesso al gioco diretto, con 48 lanci lunghi medi e un’ottima efficacia sulle palle inattive (37% dei gol segnati su calcio piazzato).

Il Latina risponde con un approccio più dinamico e propositivo: 1,7 xG medi, 1,5 gol segnati a partita, ma anche 1,6 subiti, sintomo di una squadra che si espone per cercare la vittoria. Gli uomini di Fontana spingono tanto sugli esterni, con oltre il 60% delle azioni sviluppate sulle fasce, e vantano il miglior dato del girone nei cross riusciti (32% di successo). Ora via al commento live della diretta di Potenza Latina, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

POTENZA LATINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Potenza Latina in tv sarà come sempre riservata agli abbonati Sky, anche avvalendosi della diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

POTENZA LATINA: ALL’INSEGUIMENTO DEI PLAYOFF

Due squadre con obiettivi comuni si affronteranno nella diretta Potenza Latina, con inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 ottobre 2025. L’appuntamento sarà allo Stadio Alfredo Viviani del capoluogo della Basilicata e siamo naturalmente alla nona giornata del girone C di Serie C.

Il Potenza arriva da un beffardo pareggio per 2-2 ad Altamura, il cammino dei lucani finora è stato caratterizzato da tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte, per un totale di 12 punti in classifica che collocano il Potenza in zona playoff. Questo può essere l’obiettivo, da consolidare contro una rivale con numeri molto simili.

Dall’altra parte ci sarà il Latina che nella scorsa giornata ha firmato un bel colpo battendo il Benevento. I laziali adesso hanno tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, sono 11 punti in classifica e con la bella vittoria contro una big adesso l’orizzonte del Latina potrebbe essere appunto la qualificazione per i playoff.

Chiaramente è presto per dire se sia davvero uno scontro diretto, ma di certo allontanare un’inseguitrice o scavalcare chi precede di poco potrebbe essere già una tappa molto significativa. Ci attendiamo quindi risposte dalla diretta Potenza Latina, chi uscirà meglio dalla sfida in terra lucana?

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA LATINA

Ecco il possibile modulo 4-3-3 lucano per mister Pietro De Giorgio nelle probabili formazioni della diretta Potenza Latina: in porta il capitano Alastra, difesa a quattro invece con Novella, Riggio, Camigliano e Rocchetti che potrebbero esserne i titolari. A centrocampo indichiamo Siatounis, Felippe e Castorani nel trio di possibili titolari, così come nel tridente d’attacco le ali Petrungaro e D’Auria ai fianchi del centravanti Selleri.

Ci attendiamo conferme da parte dell’allenatore Alessandro Bruno nel modulo 3-5-2 del Latina. Parodi, Calabrese e Marenco nella linea di retroguardia davanti al portiere Mastrantonio; sulle fasce Ercolano a destra e Porro a sinistra, nel cuore del centrocampo laziale invece Ciko, Riccardi ed Hergheligiu, infine citiamo la coppia d’attaccanti composta da Ekuban e Parigi.

PRONOSTICO E QUOTE

I padroni di casa sono favoriti in modo chiaro secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Potenza Latina. Una vittoria lucana varrebbe infatti non più di 1,75 volte la posta, mentre un colpaccio laziale è indicato a 3,90, valore simile a quello in caso di pareggio, con il segno X quotato a 3,50.