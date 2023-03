Diretta/ Potenza Messina, video streaming tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA POTENZA MESSINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Potenza Messina, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Obiettivi diversi per le due squadre, rispettivamente in corsa per un posto nei playoff e per la salvezza.

Il Potenza è undicesimo in classifica con 41 punti, frutto di otto vittorie, diciassette pareggi e sette sconfitte. Striscia positiva per i rossoblu, reduci dalla vittoria per 2-0 contro la Viterbese e dal pari per 0-0 con il Latina. Il Messina, invece, è diciassettesimo a quota 33 punti, a -2 dalla salvezza diretta. I siciliani arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 contro il Pescara.

POTENZA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Potenza Messina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MESSINA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Potenza Messina. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Gasparini, Girasole, Rocchi, Armini, Gyamfi, Logoluso, Laaribi, Talia, Volpe, Murano, Caturano. Passiamo adesso ai siciliani, schierati con il consueto 4-3-3: Fumagalli, Berto, Balde, Ferrara, Celesia, Kragl, Fiorani, Konate, Ragusa, Perez, Balde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Potenza Messina. Prendiamo spunto dai numeri messi a disposizione da Goldbet: la vittoria del Potenza è a 1,94, il pareggio è a 2,90, mentre il successo del Messina è a 4,20. Si prospetta una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,44 e Over 2,5 a 2,50. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.

