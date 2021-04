Diretta Potenza Monopoli/ Streaming video tv: punti importanti per entrambe (Serie C)

DIRETTA POTENZA MONOPOLI: I LUCANI VOGLIONO SALVARSI

Potenza Monopoli, che sarà diretta dal signor Eduart Pashuku, si gioca alle ore 17:30 di domenica 18 aprile e rientra nel programma della 36^ giornata per il campionato di Serie C 2020-2021. Gli obiettivi che le due squadre inseguono sono diversi: i lucani sono reduci dai 5 gol incassati a Catania e hanno perso un’occasione (comunque complessa) per allungare in maniera decisiva per la salvezza diretta, con 3 giornate da giocare i punti di vantaggio sono 3 e dunque serve un ultimo sforzo per evitare i playout.

Il Monopoli invece potrebbe pagare lo sforzo del recupero di giovedì contro la Casertana: i gabbiani vogliono prendersi un posto nei playoff per confermare le buone cose fatte vedere nel corso delle ultime stagioni, e non possono mancare l’opportunità odierna per strappare e suggellare un momento positivo. Vedremo cosa succederà nella diretta di Potenza Monopoli, intanto mentre aspettiamo che la partita si giochi la possiamo brevemente analizzare dal punto di vista delle probabili formazioni, leggendo insieme le scelte dei due allenatori.

DIRETTA POTENZA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Monopoli non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; sappiamo però che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno si occupa del torneo di terza divisione. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video; qualora non siate abbonati al servizio potrete acquistare la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato, che potrebbe cambiare in caso di eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONOPOLI

Fabio Gallo cambia per Potenza Monopoli? Possibile: magari non in attacco dove Mazzeo e Baclet restano favoriti su Salvemini e Niccolò Romero, ma in mezzo al campo potrebbe esserci spazio per uno tra Bruzzo e Sandri, in sostituzione di Zampa o Bucolo con Manuel Ricci confermato. Anche sulla trequarti abbiamo un ballottaggio con Lorenzo Di Livio e Giovanni Volpe a contendersi la maglia, difesa classica invece con Conson e Gigli davanti al portiere Marcone, mentre Coppola e Coccia giocheranno come terzini. Il Monopoli ritrova Piccinni, e dunque torna a schierarlo in mediana: al suo fianco sempre Lorenzo Paolucci e uno tra Vassallo e Alvaro Iuliano, Zambataro e Guiebre dovrebbero rappresentare i due esterni anche se a destra c’è Viteritti che avanza la sua forte candidatura. In difesa giocheranno Mercadante, Arena e Bizzotto a protezione di Taliento (ormai titolare a scapito di Satalino), Bunino e De Paoli sono insidiati da Currarino e Soleri per l’attacco.



