DIRETTA/ Potenza Monopoli video streaming tv: trasferta ostica per i pugliesi

DIRETTA POTENZA MONOPOLI: TESTA A TESTA

La gara per la diretta di Potenza Monopoli vanta quattordici testa a testa dal 2006 ad oggi in tre competizioni diverse: Serie D, Serie C e Coppa Italia Serie C. Il precedente più recente è quello di dicembre 2022 con la vittoria esterna per 2-1 del Potenza targata Caturano e Di Grazia. Non era riuscito Manzari invece a riaprire i giochi con la sua rete a nove minuti dal termine.

Nei precedenti in casa, il Potenza ha concesso una sola vittoria al Monopoli ovvero il 2-1 nel lontano 2007. Da quella data in poi sono seguite due vittorie per i rossoneri (2014 per 1-0 e 2021 per 2-1) e ben tre pareggi, anche se c’è da dire che uno di questi segni X si è tramutata in vittoria essendo poi terminata col successo ai rigori proprio del Potenza.(Aggiornamento di Christian Attanasio)

POTENZA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Potenza Monopoli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

Potenza Monopoli, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Riscossa dei Gabbiani nell’ultima vittoria in casa contro il Latina che, dopo 4 sconfitte consecutive, ha rilanciato il Monopoli verso l’obiettivo play off che si stava facendo pesantemente a rischio nella volata finale del girone C.

Servirà ai pugliesi continuità sul campo di un Potenza reduce da un buon pareggio sul difficile campo dell’Audace Cerignola e al momento nono posto in classifica, con i lucani chiamati a gestire 2 punti di vantaggio sul Latina undicesimo per approdare ai play off di fine stagione. All’andata colpo del Potenza, vincente 1-2 in casa del Monopoli, mentre è terminato a reti bianche l’ultimo precedente in Lucania tra le due squadre, disputato il 21 novembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Potenza Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Emilio Longo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Girasole, Sbraga, Rocchi; Gyamfi, Logoluso, Laaribi, Hadziosmanovic; Volpe, Caturano, Di Grazia. Risponderà il Monopoli allenato da Giacomo Ferrari con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel, Mulé, Rolando, Bizzotto, Viteritti,De Risio, Vassallo, Bussaglia, Radicchio, Fella, Manzari.

POTENZA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











