Diretta/ Potenza Monterosi Tuscia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA POTENZA MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Potenza Monterosi Tuscia stiamo per raccontare una partita tra due squadre che non sono partite troppo bene in questo campionato di Serie C. Il Potenza ha comunque un bilancio in equilibrio: in casa è imbattuto con due vittorie e un pareggio, in trasferta ha sempre perso. I punti dunque sono 7, curiosamente al Viviani il Potenza ha sempre incassato un gol e la difesa è in questo momento sotto esame, perché in cinque partite ha concesso un totale di 8 reti. L’attacco a dirla tutta non gira a mille: 6 gol all’attivo, si può decisamente fare meglio.

VIDEO/ Monterosi Taranto (risultato 2-3) gol e highlights. Capuano torna a vincere (25 settembre 2023)

Certo il Monterosi ha un passo nettamente peggiore: la squadra laziale ha ottenuto due pareggi, due 2-2 consecutivi contro Monopoli e Latina. Prima e dopo ha sempre perso: se la fase offensiva è comunque di livello, con 8 gol realizzati che sono tanti per chi deve pensare a salvarsi, la difesa fa acqua: 12 gol incassati, decisamente troppi. Noi adesso possiamo veramente metterci comodi e scoprire lungo questi 90 minuti dell’Alfredo Viviani come andranno le cose nella partita valida per il girone C di Serie C: ci siamo davvero, la diretta di Potenza Monopoli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Taranto (risultato finale 2-3): accorcia Parlati (Serie C, 25 settembre 2023)

POTENZA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Monterosi Tuscia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Monterosi Tuscia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Potenza Monterosi Tuscia pone di fronte due squadre che si sono affrontate solamente quattro volte all’interno della loro storia calcistica. La prima volta che le due squadre si sono trovate contro è stato nel 2021 ed il risultato fu di parità. Vantaggio dei laziali con Mbende e pareggio di Coccia tre minuti dopo. Seconda sfida che avvenne quattro mesi più tardi e che portò il successo del Monterosi trascinato da un super Emanuele Adamo, autore di una bella doppietta.

Video/ Potenza Casertana (1-1) gol e highlights: Caturano evita la sconfitta (24 settembre 2023)

Insieme al centrocampista andò in gol anche Caon. Ad aprire le danze Romero del Potenza. Terzo scontro che terminò con un pirotecnico 2-2: vantaggio di Di Grazia del Potenza. E sorpasso firmato da Costantino e Parlati prima di lasciare spazio al pareggio firmato da Belloni nell’extra time della sfida. L’ultima sfida in ordine temporale è quella del gennaio di quest’anno, terminata con il risultato di 0-0. Il tabellino della sfida dice quindi tre pareggi su quattro e una vittoria per il Monterosi. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Potenza Monterosi Tuscia, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Lucani tra alti e bassi in questo avvio di campionato, dopo la pesante sconfitta in casa della Juve Stabia il Potenza è riuscito almeno a tornare a muovere la classifica nel turno infrasettimanale, pareggiando in casa contro la Casertana col punteggio di 1-1.

Il Monterosi Tuscia, dopo l’ultima sconfitta interna contro il Taranto, ha deciso invece per il cambio di allenatore, esonerando Romondini e passando sotto la guida di Taurino, chiamato a rincorrere la prima vittoria in questo campionato per gli etruschi, finora capaci di raccogliere solo 2 pareggi in 5 partite. L’11 settembre 2022, nell’ultimo precedente di campionato a Potenza tra le due squadre, il confronto si è risolto con un pareggio col punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadsziosmanovic, Saporiti, Schiattarella, Laaribi, Volpe; Gagliano, Caturano. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Roberto Taurino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tartaglia, Cinaglia, Sini, Crescenzi; Verde, Altobelli, Frediani; Silipo, Costantino, Di Francesco.

POTENZA MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA