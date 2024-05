DIRETTA/ Potenza Monterosi Tuscia video streaming tv: lucani in serie positiva (Serie C, 19 maggio 2024)

DIRETTA POTENZA MONTEROSI TUSCIA, I TESTA A TESTA

Aggiornando il conto dei precedenti, in vista della diretta di Potenza Monterosi Tuscia, diciamo che sono diventati sette con la partita di domenica scorsa, e che i lucani hanno allungato a cinque la loro striscia positiva: due vittorie e tre pareggi, e finalmente anche il primo successo esterno, al quarto tentativo, grazie al gol messo a segno da Salvatore Caturano che vale più di mezza salvezza. In precedenza il Potenza aveva pareggiato due volte su questo campo, perdendo nel gennaio 2022; se invece ci spostiamo alle partite disputate al Viviani, la salvezza virtualmente si fa complicata per i laziali che non sono mai riusciti a vincere.

Lo scorso settembre, nella sesta giornata del campionato appena concluso, era stato Salvatore Monaco a segnare il gol della vittoria del Potenza. In precedenza invece erano arrivati due pareggi: quello più recente nel settembre di due anni fa, un bel 2-2 in cui era successo di tutto. Lucani in vantaggio con Andrea Di Grazia, ribaltati a metà ripresa in tre minuti da Rocco Costantino e Samuele Parlati. Al 94’ rigore per il Potenza: parata di Marco Alia su Michele Emmausso, ma due minuti più tardi, addirittura al sesto di recupero, Nicolas Belloni aveva infilato il gol del definitivo pareggio. (agg. di Claudio Franceschini)

POTENZA MONTEROSI TUSCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Potenza Monterosi Tuscia, sarà possibile farlo su Sky o NowTV. In entrambi i casi, essendo due servizi pressoché uguali, bisognerà essere abbonati.

Nel caso non fosse per voi possibile accedere alla trasmissione dell’evento in tv, l’alternativa è la diretta streaming attraverso l’applicazione di Sky oppure o Now tramite tutti i dispositivi.

NETTO VANTAGGIO

Servirà un’impresa agli ospiti per ottenere la salvezza. La diretta Potenza Monterosi Tuscia, che andrà in scena domenica 19 maggio alle ore 20:45, vedrà il Monterosi obbligato a vincere con due gol se vuole mantenere la categoria per la stagione 2024/2025. Al Potenza basterà solamente pareggiare l’incontro o addirittura perdere con una rete di scarto dato che, nel caso di arrivo alla fine del match in parità con la differenza reti, farà testo la miglior classifica nella stagione regolare.

Per questo il gol di Caturano al 65esimo dell’andata è stata una grossissima ipoteca sull’intera stagione del Potenza, che però non deve sottovalutare il Monterosi Tuscia che darà di tutto per salvarsi. Se si dovesse ripetere il risultato di gennaio 2022, ovvero 3-1 per il Monterosi, allora la rimonta varrebbe una salvezza storica. Va detto che sia storicamente sia per le condizioni attuali, è più probabile che sia il Potenza ad archiviare la pratica.

POTENZA MONTEROSI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Moduli a specchio nell’analisi della probabile formazione della diretta Potenza Monterosi Tuscia. I padroni di casa scenderanno in campo col modulo 3-5-2. Alastra in porta, difesa a tre con Verrengia, Armini e Sbraga. Spaltro e Burgio giocheranno larghi con un centrocampo formato da Schiattarella, Candellori e Maistro. Tandemo d’attacco Caturano-Volpe.

Come detto, anche il Monterosi Tuscia si disporrà con il modulo 3-5-2. Tra i pali Forte, difeso qualche metro più avanti dal trio Sini, Mbende e Piroli. Verde agirà da esterno destro, Gavioli, Gori e Parlati nella zona nevralgica del campo e Crivello sul lato mancino. In avanti Vano farà coppia con Eusepi.

POTENZA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quali sono invece le quote per le scommesse della diretta Potenza Monterosi Tuscia? Andiamo a vederle nel dettaglio con la vittoria dei rossoblu a 1.84, seguito dalla X del pareggio a 3.45 e infine il 2 fisso a quattro volte la posta in palio.

Tra l’ipotesi delle due squadre all’attacco o un spirito difensivista, i bookmakers premiano i reparti arretrati con l’Under 2.5 a 1.62 e l’Over alla stessa soglia a 2.16. Leggermente più equilibrato Gol (2.02) e No Gol (1.71).











