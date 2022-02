Diretta/ Potenza Paganese streaming video tv: in zona play out (Serie C)

DIRETTA POTENZA PAGANESE: RISULTATO NON SCONTATO!

Potenza Paganese, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Sfida in zona play out con la Paganese che al momento divide il quintultimo posto a quota 29 punti col Messina, mentre il Potenza è terzultimo e insegue gli avversari di turno a 6 lunghezze di distanza. Molto importante per la Paganese l’ultimo successo in casa del Catania, che ha rilanciato le speranze salvezza dei campani.

Potenza invece reduce da un pari interno contro il Catanzaro sicuramente positivo per i lucani, considerando che i calabresi sono secondi nel girone C e hanno dovuto così frenare nell’inseguimento al Bari capolista. Nel match d’andata Paganese vincente in casa 2-0 sul Potenza grazie alle reti messe a segno da Murolo e Piovaccari, ultimo precedente in casa dei lucani datato 10 gennaio 2021, vinse 1-0 il Potenza con un gol di Ricci.

DIRETTA POTENZA PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Potenza Paganese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Potenza Paganese, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Pasquale Arleo schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Sbampato, Konatè, De Santis; Zanini, Cretella, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Paganese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



