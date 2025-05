DIRETTA POTENZA PICERNO (RISULTATO 1-0): AVVIO DI RIPRESA!

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio fra Potenza ed AZ Picerno è cambiato ed è adesso di 1 a 0. Nelle prime battute del secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera, i Leoni riescono a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Petrungaro che non si fa pregare due volte nello sfruttare l’erroraccio commesso da Franco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Picerno Foggia (risultato finale 0-0): un punto a testa (Serie C, 27 aprile 2025)

DIRETTA POTENZA PICERNO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Potenza Picerno è in programma per domenica 4 maggio alle ore 15:00e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming video grazie all’app Sky Go.

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine del primo tempo le formazioni di Potenza e Picerno sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro e gli uomini di mister De Giorgio sprecano mandando a lato con Castorani al 17′. I Melandrini collezionano poi diverse occasioni fallite con Energe al 19′, Maiorino al 29′ e con Graziani al 34′, trovando una deviazione decisiva di Verrengia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Potenza Catania (risultato finale 1-2): Inglese decisivo (Serie C, 27 aprile 2025)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Basilicata la partita fra Potenza ed AZ Picerno è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti provano a farsi pericolosi subito all’8′ con un tiro di Energe respinto da Alastra ed i padroni di casa replicano al 10′ di testa debolmente con Rosafio. Ecco le formazioni ufficiali: POTENZA (4-3-3) – Alastra; Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano, Petrungaro. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Ferro, D’Auria, Milesi, Selleri, Valisena, Mazzeo, Sciacca, Rillo, Siatounis, Ghisolfi. Allenatore: Pietro De Giorgio. PICERNO (4-2-3-1) – Merelli; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Franco, Maselli; Energe, Graziani, Esposito; Maiorino. A disposizione: Sperlonga, Summa, Seck, Bernardotto, Garcia, Petito, Flocco, Volpicelli, Djibril, Papini, Salvo, Palazzino, Cardoni. Allenatore: Francesco Tomei. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 1-0) video streaming tv: la decide Bocic! (Serie C, 19 aprile 2025)

SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato statistico prima di entrare nel vivo della diretta di Potenza Picerno, abbiamo infatti due squadre che potrebbero regalare spettacolo visto che portano due filosofie opposte sul rettangolo da gioco. I padroni di casa puntano tantissimo sui singoli, abbiamo infatti il 23% di azioni che terminano con due dribbling prima della rete. Abbinato questo dato ai 22 metri di distanza media dalla porta, possiamo capire come il tecnico lascia ampio margine di manovra ai suoi in attacco per concentrarsi sulla difesa. Il Picerno invece gioca un calcio più strutturato, solo il 10% delle reti infatti proviene dai singoli che dribblano.

Molto più probabile invece pensare che i gol arrivino dopo lunghe azioni corali, infatti il 25% di reti avviene dopo dieci passaggi consecutivi. Sopratutto un fattore, ma facciamo attenzione perché abbiamo anche qualche sorpresa in serbo durante la partita. Quindi mettetevi comodi e gustiamoci insieme questa diretta di Potenza Picerno, il fischio iniziale ci aspetta e con esso il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

POTENZA PICERNO, DERBY AD ALTA TENSIONE

Sabato 4 maggio alle ore 15: 00 andrà in scena la diretta Potenza Picerno, una delle partite più combattute della prima fase dei playoff di Serie C. Si sfidano la settima e l’ottava classificata del girone C, separate da un solo punto in classifica, con il Potenza che potrà beneficiare del fattore campo grazie al miglior piazzamento. Le due squadre arrivano all’appuntamento con numeri e caratteristiche differenti: il Potenza vanta uno degli attacchi più prolifici del girone, ma paga dazio in fase difensiva, avendo la peggior retroguardia tra le prime nove. Più bilanciato il cammino del Picerno, meno spettacolare ma anche più solido.

Grande osservato speciale Caturano: il bomber del Potenza ha realizzato 19 reti in stagione, secondo solo al capocannoniere del girone. Nessuna delle due formazioni però ha brillato nel finale di campionato: il Potenza arriva da due sconfitte di fila contro Catania e Latina, mentre il Picerno è reduce da un pareggio con il Foggia e da una sconfitta proprio contro il Latina. In stagione i due confronti diretti sono terminati in parità. La vincente affronterà il Crotone, quarto classificato, nella fase successiva.

POTENZA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Potenza Picerno. Il Potenza si affida al 4-3-3 con Alastra tra i pali e una linea difensiva composta da Novella, Verrengia, Milesi e Rillo. In mezzo al campo spazio a Erradi, Felippe e Castorani. Davanti, il tridente sarà guidato da Caturano come terminale offensivo, affiancato da Petrungaro e Rosafio, due esterni abili nell’uno contro uno.

Il Picerno risponde con il 4-2-3-1 classico di Longo, con Merelli in porta e difesa formata da Pagliai, Manetta, Nicoletti e Salvo. In mediana agiranno Franco e De Ciancio. Alle spalle dell’unica punta Maiorino agiranno Energe, Volpicelli e Petito.