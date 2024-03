DIRETTA/ Potenza Picerno video streaming tv: ecco la storia del derby lucano (Serie C, 18 marzo 2024)

DIRETTA POTENZA PICERNO: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco la diretta di Potenza Picerno: il derby lucano ha parecchi precedenti recenti, tutta la storia di questa sfida è fatta di 13 episodi che si sono verificati tra il 2015 e lo scorso novembre, dunque un periodo di otto anni e mezzo che ci può dare buone indicazioni circa il testa a testa. C’è totale equilibrio: cinque vittorie a testa e tre pareggi, ma è curioso notare che nei primi cinque episodi, tutti in Serie D, il Picerno non ha mai perso e ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, nelle seguenti otto gare invece sono arrivate cinque affermazioni del Potenza che è rimasto imbattuto tra l’aprile 2018 e il maggio di un anno fa (vittoria esterna nel primo turno dei playoff di Serie C) per un totale di sette partite in cui ha ottenuto i suoi cinque successi.

L’ultima vittoria casalinga del Potenza è datata aprile 2021, un 2-0 firmato dalle reti di Luca Piana al 15’ e Nicola Zagaria, entrato dalla panchina, al 90’; il Picerno ha vinto una sola volta su questo campo e per trovare l’episodio bisogna tornare al gennaio 2016, eravamo dunque in Serie D (girone H) e all’Alfredo Viviani i gol decisivi erano stati messi a segno da Giovanbattista Catalano e Gaetano Pisani, uno per tempo. Ora vedremo cosa succederà stasera, ricordando che il Picerno nel match di andata si è imposto per 3-1 spezzando finalmente la serie negativa di cui abbiamo parlato in precedenza. (agg. di Claudio Franceschini)

POTENZA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Picerno e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY AL VIVIANI!

Potenza Picerno, in diretta lunedì 18 marzo 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Il Potenza ha attraversato alti e bassi nell’ultimo mese, trovandosi attualmente al 15º posto, appena sopra la zona play out. Il distacco dal Turris è di cinque punti, e nelle ultime cinque partite ha ottenuto solo una vittoria: una sconfitta, un successo, un pareggio, un’altra sconfitta e infine un pareggio contro il Catania la scorsa settimana. Durante tutta la stagione, il percorso del Potenza è stato altalenante, nonostante il cambio in panchina che avrebbe dovuto rinvigorire una stagione non brillante. Tuttavia, la gestione di Marco Marchionni non ha portato i risultati sperati.

Il Picerno ha disputato un ottimo campionato finora, trovandosi al quarto posto con 54 punti e l’obiettivo di conquistare il terzo posto attualmente occupato dall’Avellino. Tuttavia, nell’ultimo mese la squadra di Longo ha attraversato un periodo negativo, raccogliendo solo due punti in quattro partite: una sconfitta, due pareggi e un’altra sconfitta. La settimana scorsa è arrivata però una vittoria convincente per 5-1 contro il Monterosi Tuscia, che ha rilanciato le speranze di playoff della squadra lucana. Il Picerno ha costruito gran parte del proprio successo in casa, ottenendo ben 30 dei 54 punti totali in casa, con 8 vittorie e 14 risultati positivi in 16 partite casalinghe.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Potenza Picerno, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Marco Marchionni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Maddaloni, Sbraga, Hristov; Pace, Castorani, Saporiti, Candellori, Hadziosmanovic; Caturano, Volpe. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Summa; Pagliai, Biasiol, Cadilli, Guerra; Gallo, Pitarresi; Albertini, Albaodoro, Esposito; Santarcangelo.

POTENZA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

