Diretta Potenza Picerno/ Streaming video tv: ecco il derby lucano di Serie C

Potenza Picerno, diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione Aia di Paola, è il derby lucano fissato alle ore 20.00 di questa sera, domenica 1 dicembre 2019. Sfida dal sapore particolare dunque in questa diciassettesima giornata di Serie C nel girone C. Potenza Picerno mette di fronte due realtà vicine geograficamente ma con molte differenze, evidenziate anche dalla classifica che ci indica come il Potenza abbia 33 punti e il Picerno invece appena 17, dunque circa la metà rispetto ai più blasonati cugini. La scorsa giornata ha confermato tutto il valore del Potenza, che ha vinto con il pirotecnico punteggio di 3-4 sul campo della Virtus Francavilla, mentre il Picerno aveva mosso la classifica grazie al pareggio casalingo per 1-1 contro la Sicula Leonzio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Picerno non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite del campionato (ed inoltre pure della Coppa Italia Serie C). Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PICERNO

Passiamo adesso a presentare le probabili formazioni attese per Potenza Picerno. I padroni di casa allenati da Giuseppe Raffaele dovrebbero proporre il 3-4-3: in porta Breza, protetto da una retroguardia a tre composta da Emerson, Giosa e Sales; nella linea di centrocampo ecco poi Coccia, Dettori, Iuliano e Sepe; infine ecco il tridente d’attacco, nel quale le due ali Isgrò e Ferri Marini dovrebbero agire ai fianchi del centravanti Murano. La replica del Picerno di Domenico Giacomarro dovrebbe invece concretizzarsi in un 3-5-2: in porta Pane e davanti a lui una linea difensiva a tre con Priola, Bertolo e Fontana; folto centrocampo a cinque che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Melli, Calamai, Pitarresi, Vrdoljak e Vanacore; infine Esposito e Santaniello, attesi a formare il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Potenza Picerno, in base alle proposte dell’agenzia di scommesse Snai. Favorito il segno 1 che è quotato a 1,60, dunque il Potenza risulta essere senza dubbio ampiamente favorito per la vittoria. Si sale poi di parecchio per le altre due ipotesi: il segno X è quotato a 3,65, per il segno 2 si raggiungerebbe invece quota 5,25.



