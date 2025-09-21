Tutte le informazioni sulla diretta Potenza Picerno, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA POTENZA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cerchiamo di capire come andrà la diretta di Potenza Picerno tramite le statistiche, prima del fischio iniziale dell’arbitro. erby lucano che si preannuncia equilibrato anche sul piano statistico. Il Potenza tende a privilegiare il palleggio: media di 460 passaggi completati a partita con l’82% di precisione, 53% di possesso palla e circa 11 conclusioni a gara che generano uno xG medio di 1.3.

Il Picerno, invece, si affida maggiormente all’intensità atletica: oltre 111 km percorsi di media come collettivo, gioco verticale e tante ripartenze che producono 12 tiri a partita (5 nello specchio) per uno xG vicino all’1.5. Una sfida tra la gestione ordinata del Potenza e la capacità del Picerno di ribaltare rapidamente l’azione, in cui i dettagli tattici e la tenuta fisica potrebbero fare la differenza. Adesso via al commento live della diretta di Potenza Picerno, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Potenza Picerno, come vedere la partita in streaming video e tv

Come tutte le altre partite della competizione, anche la diretta Potenza Picerno in programma alle 17.30, sarà mandata in onda da Sky Sport che possiede i diritti sulle partite di tutta la competizione, i possessori di un abbonamento quindi potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) all’orario corretto o in alternativa collegarsi in streaming su sito o applicazione di SkyGo o NowTv.

Potenza Picerno, rossoblù vogliono rialzarsi

Allo Stadio Alfredo Viviani andrà in scena la diretta Potenza Picerno che sarà valida per la quinta giornata del girone C di Serie C e vedrà sfidarsi due squadre che hanno avuto un inizio di campionato abbastanza positivo ma con qualche scivolone, i leoni erano partiti bene con una vittoria e un pareggio, salvo poi venir fermati da una brutta sconfitta, la scorsa settimana è arrivato un pareggio 3-3 contro il Crotone che fa ben sperare i tifosi in una ripresa rapida di risultati positivi.

Per i rossoblù invece la sconfitta è arrivata la scorsa giornata con un 1-2 casalingo contro il Casarano dopo un percorso in crescendo delle prime tre giornate che stava mettendo in risalto il lavoro del tecnico e i nuovi giocatori integrati alla rosa nei mesi estivi di calciomercato.

Formazioni Potenza Picerno, probabili protagonisti della sfida

Qualche modifica negli uomini in campo nella diretta Potenza Picerno ci sarà, in particolare gli aggiustamenti dovrebbero essere fatti nel reparto difensivo che in entrambi i casi ha concesso troppo soprattutto nei minuti iniziali, Pietro De Giorgio dovrebbe affidarsi comunque al suo 4-3-3 in cui però troveranno spazio Alastra come portiere, Novella, Bachini, Camigliano e Burgio come difensori, Castorani, Felippe ed Erradi saranno i centrocampisti mentre D’Auria, Anatriello e Petrungaro gli attaccanti. Nel 4-4-2 rossoblù di Claudio De Luca invece verranno scelti Summa, Salvo, Frison, Veltri e Pistolesi, Energe, Maselli, Marino ed Esposito, Pugliese e Abreu.

Pronostico Potenza Picerno, quote e possibile esito finale

La diretta Potenza Picerno dovrebbe essere una sfida molto equilibrata tra due squadre che hanno ottenuto lo stesso numero di punti in classifica ma che stanno vivendo due momenti diversi della stagione, i padroni di casa sono infatti favoriti visto che dopo la sconfitta sono già riusciti a ripartire e bet365 pagherà la loro vittoria 2.50. Molto simile però è anche il valore della vittoria degli ospiti, 2.60, che nonostante la sconfitta hanno dimostrato di poter essere una mina vagante, infine il pareggio è quotato più alto di tutti ma potrebbe essere il risultato più verosimile anche se dato a 3.00.