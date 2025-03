DIRETTA POTENZA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa mettono in mostra a livello statistico i numeri che precedono la diretta di Potenza Picerno? evidenza un chiaro predominio per la squadra di casa, il Potenza, che vanta una percentuale di vittorie del 42.86%, significativamente superiore rispetto al 32.14% del Picerno. Questo suggerisce che i padroni di casa hanno una tendenza a prevalere, ma il Picerno non è distante in termini di risultati. Il Potenza ha anche un buon rendimento offensivo con il 75% di partite con almeno due gol segnati (Over 1.5), mentre il Picerno si ferma al 64.29%, segnalando che entrambe le squadre hanno una propensione ad accumulare gol.

Tuttavia, quando si tratta di partite con più di due gol (Over 2.5), il Potenza ha un tasso decisamente più alto (53.57% contro il 21.43% del Picerno), suggerendo che il Potenza è più propenso a partite con un punteggio più elevato. In termini di entrambe le squadre a segno, il Picerno ha il 57.14% di possibilità, leggermente superiore rispetto al 42.86% del Potenza, indicando che la squadra ospite è più spesso coinvolta in partite dove entrambe le squadre segnano. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA POTENZA PICERNO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Potenza Picerno in chiaro su Teleregione al canale 77 del digitale terrestre se ti trovi in Puglia o in Basilicata. L’alternativa è rappresentata dall’abbonamento a Sky o a Now per seguire il match in streaming su Sky Go o Now Tv mentre in televisione sarà disponibile sul canale Sky Sport 254.

POTENZA PICERNO, DERBY LUCANO TUTTO ROSSOBLU

Derby da non perdere quello della diretta Potenza Picerno che si tiene oggi domenica 2 marzo 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani si scontrano due compagini che risiedono in Basilicata ed in palio c’è la riconferma nella zona playoff. Nello specifico, i lucani di casa arrivano dalla vittoria esterna ottenuta sul campo del Foggia piazzandosi al sesto posto nella classifica del girone C con i loro quarantasei punti, gli stessi del Crotone. Le inseguitrici sono al momento a distanza e si può invece puntare a raggiungere il Monopoli dopo aver scavalcato al tempo stesso pure il Benevento.

Pure l’AZ è reduce da un successo avendo sconfitto il Taranto con uno straripante 7 a 0, dovuto anche dalla difficile situazione societaria vissuta dai pugliesi. Il nono posto non è però sufficiente per essere davvero certi di poter concludere la stagione in zona playoff avendo conquistato appena quaranta punti, proprio come il Catania. Il Sorrento freme per rientrare nella parte più alta della graduatoria ma la vittoria potrebbe pure consentire ai Melandrini di sorpassare il Giugliano ed il Trapani.

POTENZA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso la riconferma del 4-3-3 con Alastra, Riggio, Verrengia, Milesi, Rillo, Erradi, Siatounis, Castorani, Petrungaro, Caturano e Rosafio per il tecnico Pietro De Giorgio ed i suoi padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Potenza Picerno. Anche per il tecnico Tomei ci si aspetta la riproposizione del recente 3-4-1-2 con Merelli, Pagliai, Manetta, Nicoletti, Salvo, De Ciancio, Franco, Energe, Maiorino, Volpicelli e Petito che ha rifilato una goleada al Taranto.

PRONOSTICO POTENZA PICERNO, LE QUOTE

I bookmakers vedono favoriti i Leoni rispetto alla Leonessa nelle quote fornite per l’esito finale della diretta Potenza Picerno. Il segno 1 viene appunto quotato a 2.10 per esempio da Snai che indica invece il pareggio, e quindi l’x, a 3.00. Il risultato meno probabile rimane quello relativo al successo della formazione ospite, dove il 2 è infatti fissato a 3.30.