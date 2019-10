Diretta Potenza Rende/ Streaming video tv: lucani favoriti (Coppa Italia Serie C)

Potenza Rende, diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione Aia di Torre del Greco, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019, per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Allo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano ci attende l’incontro fra due formazioni che in campionato fanno parte entrambe del girone C ma che stanno vivendo stagioni ben diverse finora. Potenza Rende infatti metterà di fronte i padroni di casa lucani – che sono secondi in classifica con 17 punti e domenica hanno vinto con un perentorio 3-0 contro la Viterbese – con i calabresi che sono invece triste fanalino di coda con appena 2 punti, pur con la modesta consolazione del buon pareggio di domenica sul campo dell’Avellino. Il pronostico sembra chiaro, ma attenzione alle sorprese della Coppa Italia Serie C, anche perché ricordiamo che questo turno è in gara secca: in caso di pareggio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente infine con i calci di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Rende non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA RENDE

Le probabili formazioni di Potenza Rende saranno verosimilmente condizionate da un ampio ricorso al turnover. Anche se per motivi opposti di classifica, sicuramente la priorità va al campionato e oggi potrebbero esserci in campo molte seconde linee. Forniamo comunque le scelte dei due allenatori nell’ultimo turno di campionato come punto di riferimento probabilmente dei calciatori che potrebbero riposare. Il Potenza domenica ha travolto per 3-0 la Viterbese scendendo in campo con il seguente 3-4-3: Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Ricci, Dettori; Panico; Isgrò, Vuletich, Arcidiacono. Il Rende è invece tornato da Avellino con un buon punto schierando questo 4-3-3: Savelloni; Collocolo, Rossini, Germinio, Bruno; Scimia, Blaze, Morselli; Giannotti, Murati, Vitofrancesco.



