Diretta Potenza Rende/ Streaming video tv: lucani ok per le quote (Serie C)

Potenza Rende, diretta dall’arbitro Daniele Rutella oggi pomeriggio, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Vivani di Potenza, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. Restano quinti in classifica i lucani alla vigilia di Potenza Rende, nonostante la sconfitta molto pesante subita sul campo della Sicula Leonzio, un 4-1 che sa di resa per l’alta classifica per il Potenza considerando che i siciliani sono in lotta per evitare l’ultimo posto in classifica. L’occasione per il riscatto arriva in questo match contro un Rende a sua volta impelagato nei bassifondi della classifica, penultimo dopo il pari interno contro la Paganese, raggiunto a quota 16 punti proprio dalla Sicula Leonzio. Il 9 ottobre scorso le due squadre si sono già affrontate allo stadio Viviani col Potenza che si è imposto 4-1, vincendo anche il match d’andata di questo campionato in casa del Rende, 0-1 con un gol di Viteritti dopo appena 3′ di gioco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Rende non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA RENDE

Adesso è giunto il momento di analizzare le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Potenza Rende, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Vivani di Potenza, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C. Il Pontedera allenato da Raffaele dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo:Ioime, Silvestri, Giosa, Emerson; Coccia, D’Angelo, Ricci, Panico; Murano, França, Ferri Marini. Il Rende guidato in panchina da Rigoli sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Savelloni, Collocolo, Origlio, Libertazzi, Vivacqua, Rossini, Bruno, Nossa, Giannotti, Murati, Vitofrancesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Potenza e Rende, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.25, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 8.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



