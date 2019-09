Diretta Potenza Sicula Leonzio/ Streaming video tv: si gioca al Viviani (Serie C)

Potenza Sicula Leonzio, che sarà diretta dal signor Francesco Carrione, è uno dei posticipi serali del turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Grande la differenza in classifica, nel girone C, tra le due compagini con la squadra di casa a quota 10 che dopo la battuta d’arresto rimediata a Terni nella seconda giornata ha inanellato due vittorie e il pareggio di domenica a Rieti, anch’esso però deludente contro il fanalino di coda del girone. La squadra di Grieco è reduce invece da due sconfitte consecutive e ha un solo punto in classifica – avvio dunque pessimo da parte di una formazione che si era rivelata invece una sorpresa nelle ultime due stagioni – pareggio conquistato nello scontro casalingo contro la Paganese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Sicula Leonzio non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA SICULA LEONZIO

Malgrado la posizione in classifica è positivo e fiducioso il mister della squadra siciliana che continua a intravedere ottime prove che però non portano a risultati concreti. Anche per quanto riguarda la trasferta in Basilicata il modulo dovrebbe rimanere invariato con il 3-4-1-2 con Sicurella che agirà dietro le punte Lescano, favorito su Grillo, e Scardina che benissimo ha fatto, insieme a Palermo, nella partita contro la Ternana. Mister Raffaele del Potenza, rammaricato dopo il pari di Rieti, metterà in campo il solito modulo 3-4-3, confermando probabilmente gli undici andati in campo che hanno lottato fino alla fine per cercare di vincere la partita, su un campo difficile e reso pesante dal maltempo. Proprio quest’ultima motivazione potrebbe anche spingere Raffaele a qualche cambio, da valutare in ogni caso nei prossimi giorni, per garantire più brillantezza al gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Tutti dalla parte dei padroni di casa i pronostici per Potenza Sicula Leonzio, anche inevitabile per quanto abbiamo detto fino a questo momento sullo stato di salute delle due squadre. La vittoria dei padroni di casa è quotata dalla Snai a 1,55, il pareggio a 3,70 e la vittoria della Sicula Leonzio a 5,75.



