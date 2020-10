Diretta/ Potenza Teramo (Serie C) streaming video e tv: lucani per il rilancio

La diretta Potenza Teramo, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone C. A caccia di rilancio i lucani di Mario Somma, reduci da due sconfitte consecutive che hanno vanificato una partenza che era stata incoraggiante. Dopo il ko di Foggia il Potenza è caduto anche sul campo della Ternana, subendo nei due incontri 5 gol senza riuscire a realizzarne neanche uno. Statistiche che fanno capire come un’inversione di tendenza sia necessaria, ma non sarà facile trovarla al cospetto di un Teramo che guida al momento la classifica del girone, a quota 10 punti a braccetto con Turris e Bari. Abruzzesi straordinariamente concreti e dopo lo 0-2 sul campo del Monopoli si sono ripetuti domenica scorsa in casa contro la Casertana. Pratica archiviata in 21′ grazie alle reti di Iotti e Ilari nel primo tempo, fare bottino pieno anche a Potenza sarebbe probabilmente la consacrazione per poter coltivare concretamente ambizioni di alta classifica.

DIRETTA POTENZA TERAMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Potenza Teramo, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TERAMO

Le probabili formazioni di Potenza Teramo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Viviani di Potenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mario Somma con un 4-2-3-1: Marchegiani; Coccia, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Viteritti, Ricci, Volpe; Cianci. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Paci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Lewandowski; Lasik, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Potenza Teramo sono state emesse anche dalla Snai: i rosanero partono favoriti con un valore di 2,45 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno degli abruzzesi vi farebbe guadagnare 2,85 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,05 volte l’importo che avrete investito.



