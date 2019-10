Diretta Potenza Teramo/ Streaming video tv: lucani lanciatissimi (Serie C)

Potenza Teramo, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, va in scena domenica 13 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel Girone C. Continua a mostrarsi in crescita la formazione lucana. In campionato domenica scorsa è arrivata la seconda vittoria consecutiva, un rotondo 3-0 alla Viterbese firmato dai gol di Ricci, Emerson e Arcidiacono. Poi il 4-1 al Rende valso la qualificazione in Coppa Italia di Serie C. Il Potenza in classifica si è preso la seconda posizione in solitudine, a due sole lunghezze di distanza dalla Ternana capolista. Il Teramo dalla sua ha preso una importante boccata d’ossigeno dalla vittoria nel recupero di mercoledì contro la Sicula Leonzio, 2-0 in casa con i gol di Bombagi e Magnaghi e tre punti che hanno fatto fare un considerevole salto in classifica agli abruzzesi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Potenza Teramo, domenica 13 ottobre 2019, non ci si potrà collegare sui canali del digitale terrestre o del satellite, in chiaro o a pagamento. Sarà infatti disponibile solo la diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno effettuato un abbonamento al portale Elevensports. Che offrirà ai suoi clienti la diretta della sua partita tramite smartphone, tablet o smart tv attraverso la sua applicazione, oppure collegandosi direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TERAMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Potenza Teramo domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C nel Girone C. Rende schierato con un 3-4-3 dal tecnico Raffaele con questo undici titolare: Ioime, Silvestri, Viteritti, Giosa, Iuliano, Coppola, Dettori, Panico, Coccia, Arcidiacono, Murano. Risponderà il Teramo con un 4-3-1-2 schierato dal tecnico Bruno Tedino e così composto: Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Tentardini, Arrigoni, Mungo; Bombagi; Cianci, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla formazione lucana. Vittoria in casa quotata 1.85, mentre la possibilità del pareggio viene offerta ad una quota di 3.30. A 4.10 viene invece fissata la quota per chi scommetterà sulla vittoria in trasferta. Per chi invece deciderà di puntare sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



