Le informazioni sulla diretta Potenza Trapani, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote, possibile risultato finale

DIRETTA POTENZA TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Potenza Trapani, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato e per farlo ci affideremo ai trend che verranno proposti sul rettangolo verde. l Potenza ha trovato la giusta continuità: 53% di possesso, 1,7 xG, 1,4 xA, e una difesa tra le più affidabili (0,9 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio). Il 61% delle azioni pericolose nasce dal corridoio sinistro, mentre il rendimento migliore arriva tra il 60’ e l’80’ (43% delle reti segnate).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Benevento al primo posto! Diretta gol live score (oggi 16 novembre 2025)

Il Trapani risponde con numeri importanti: 57% di possesso, 2,0 xG, 1,7 xA, e una precisione nel palleggio dell’88%. Il 67% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali, con una grande varietà di soluzioni e un’efficacia notevole su piazzato (35% dei gol da fermo). Sul piano fisico, equilibrio (11,0 km per giocatore), ma pressing più alto dei siciliani (recupero medio a 44 metri). Ora si può passare al prossimo aggiornamento della diretta di Potenza Trapani, il fischio di inizio è alle porte, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Risultati Serie C, classifiche/ Doppio pareggio nei posticipi! Diretta gol live score (oggi 15 novembre 2025)

Diretta Potenza Trapani streaming video, come seguire la partita

La diretta Potenza Trapani sarà giocata allo Stadio Alfredo Viviani ma potrà essere seguita con la stessa facilità anche da casa propria ma solo per i tifosi che sono in possesso di un abbonamento a Sky Sport, a loro sarà infatti possibile sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 253) o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Potenza Trapani, granata a caccia della terza vittoria consecutiva

Alle 14.30 la quattordicesima giornata del girone C di Serie C offrirà la diretta Potenza Trapani, partita che avrà senza alcun dubbio un importante valore nella corsa ai playoff che le due formazioni stanno portando avanti in questo momento dell’anno, in questo momento però i rossoblù non rientrano nelle prime dieci posizioni, quelle valide per sperare ancora nella promozione, ma il loro undicesimo posto dista soltanto 1 punto, l’inaspettata sconfitta 3-0 in casa della Cavese però mette la squadra in un momento di difficoltà e di necessità di ottenere punti.

RISULTATI SERIE C CLASSIFICHE/ Arezzo e Campobasso +3! Diretta gol live score! (oggi 14 novembre 2025)

Per i granata invece la classifica sorride visto l’ultima vittoria casalinga 2-1 contro il Picerno gli ha permesso di raggiungere i 17 punti e scavalcare diverse posizioni arrivando ad occupare la nona, che in questo momento li qualificherebbe ai playoff, i siciliani poi sono in una serie positiva di due vittoria che hanno tutta l’intenzione di far proseguire il più a lungo possibile.

Formazioni Potenza Trapani, probabili scelte dei tecnici

L’approccio che avranno i due allenatori per la diretta Potenza Trapani non sarà lo stesso, Pietro De Giorgio infatti dovrebbe adottare alcune modifiche nel suo 4-3-3 per riuscire ad ottenere la vittoria Alastra sarà il portiere, Riggio, Bachini, Bura e Balzano i difensori, Siatounis, Felippe ed Erradi i centrocampisti e come attaccanti Bruschi,D’Auria e Selleri. Salvatore Aronica invece confermerà gli undici che hanno vinto nell’ultima sfida stagionale, nel suo 4-2-3-1 quindi ci saranno Marcone, Veltri, Frison, Vimercati e Pistolesi, Pugliese e Djibril, Petito, Maiorino ed Esposito, e Abreu.

Potenza Trapani, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse, ecco ora i diversi valori che Sisal ha assegnato ai possibili esiti finali della diretta Potenza Trapani, che dovrebbe comunque essere una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte e che potrebbe essere decisa da un solo episodio, la vittoria più facile è quella dei rossoblù che nonostante lo stop della scorsa settimana sono considerati migliori e quindi dati a 2.15. La vittoria dei granata invece è considerata più difficile ma non così impossibile e per questo il valore che gli è stato assegnato è quello di 2.65, infine il pareggio sarà pagato 3.05 vista la sua possibilità ma la difficoltà che si verifichi.