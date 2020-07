Diretta Potenza Triestina/ Streaming video tv: 1° turno nazionale nei playoff Serie C

Potenza Triestina sarà diretta dal signor Mario Vigile, ed è valida per il primo turno della fase nazionale nei playoff di Serie C 2019-2020: allo stadio Viviani si gioca alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. Si tratta di una partita che si disputa sulla distanza dei 90 minuti, senza tempi supplementari o calci di rigore: la squadra che passerà il turno sarà quella che avrà vinto, in caso di pareggio invece pass per i lucani in virtù del miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare. A differenza delle altre partite, questa mette a confronto due squadre che avevano già iniziato il loro cammino nei playoff: il Potenza ha pareggiato contro il Catanzaro e dunque ha fatto fruttare al meglio la regola che abbiamo appena descritto, e che può eventualmente sfruttare anche questa sera. La Triestina invece era obbligata a vincere perché giocava in casa del Sudtirol, e lo ha fatto riuscendo a segnare un gol nel finale di partita. Vedremo adesso come andranno le cose nella diretta di Potenza Triestina; aspettando il calcio d’inizio possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Triestina non sarà trasmessa sui nostri canali: già da qualche anno infatti la Serie C (campionato e Coppa Italia) è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma Eleven Sports, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita dei playoff che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, sfruttando un eventuale abbonamento stagionale oppure acquistando di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TRIESTINA

E’ possibile che Giuseppe Raffaele confermi per Potenza Triestina il 3-4-3 di domenica: eventualmente possono rimanere fuori Coppola – ammonito – a favore di Dettori in mezzo al campo e Coccia, pronto a lasciare il posto a Viteritti sulla destra. In difesa Luigi Silvestri, Sales e Emerson si piazzano a protezione del portiere Ioime, mentre D’Angelo sarà l’altro centrale di centrocampo con Sepe schierato largo a sinistra; Manuel Ricci e Golfo accompagneranno nel tridente offensivo il centravanti Murano, autore del gol decisivo nell’ultimo turno. Tegola per la Triestina che perde Giorico per squalifica: giocherà allora Maracchi in mezzo al campo, Carmine Gautieri potrebbe rivedere qualcosa delle sue scelte mandando Laverone a fare il terzino destro e schierando Mensah e Granoche in un tridente nel quale solo Sarno potrebbe essere confermato. Se la gioca anche Alessandro Gatto, mentre in difesa Signorini e Lambrughi proteggeranno Offredi con Brivio (matchwinner al Druso) confermato a sinistra. Lodi sarà il playmaker davanti alla difesa, Steffé l’altra mezzala.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Potenza Triestina è stato sancito tra gli altri dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della formazione lucana vale 2,20 volte quanto messo sul piatto e fa dei padroni di casa la squadra favorita, mentre per il successo esterno degli alabardati (segno 2) la vincita corrisponderebbe a 3,30 volte la vostra puntata. Abbiamo poi il pareggio, che porta in dote un guadagno che ammonta a 3,10 volte quanto avrete giocato sul segno X.



