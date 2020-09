Diretta Potenza Triestina/ Streaming video tv: big match nel 1° turno di Coppa Italia

Potenza Triestina, in diretta dallo stadio Viviani, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 23 settembre: la partita è valida per il primo turno della Coppa Italia 2020-2021, che finalmente apre i suoi battenti e vede protagoniste nella sua prima fase le formazioni di Serie C. Si tratta come sempre di una gara secca, non è previsto un ritorno e dunque a passare il turno sarà la squadra vincente oggi, eventualmente anche attraverso i tempi supplementari e i calci di rigore; le due realtà che si affrontano in Basilicata hanno onorato gli ultimi campionati della terza divisione e, in particolare, gli alabardati un anno e mezzo fa erano anche arrivati a giocarsi la finale per tornare in Serie B. Sarà quindi una sfida interessante, almeno potenzialmente; aspettando che la diretta di Potenza Triestina prenda il via noi possiamo valutare alcuni dei temi principali legati alla partita, in prima battuta le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Triestina: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

Nelle probabili formazioni di Potenza Triestina si registra il ritorno di Mario Somma: l’esperto allenatore potrebbe puntare su un 4-3-1-2 nel quale davanti al portiere Santopadre ci saranno Spedalieri e Luigi Silvestri, corsie laterali eventualmente occupate da Viteritti e Sepe, mentre in mezzo al campo la regia di Zampa potrebbe essere supportata da Manuel Ricci e Nigro, senza dimenticarsi di Iuliano. Di Livio il nome forte sulla trequarti; in attacco Salvemini e Gassama sono i due favoriti, ma attenzione anche al veterano Baclet. La Triestina ha confermato Carmine Gautieri, e allora il modulo sarà il 4-3-3: Valentini il portiere titolare ma Ioime e Offredi se la giocano, poi Ligi e Lambrughi centrali di difesa con Struna e Brivio a percorrere le fasce, a centrocampo c’è Lodi che si occupa ovviamente della cabina di regia mentre Giorico e Giuseppe Rizzo (o Steffè) agiscono ai lati, da valutare Rapisarda che potrebbe anche avanzare nel tridente offensivo per fare compagnia alla prima punta Granoche, davanti gli alabardati hanno solo l’imbarazzo della scelta e a sinistra se la giocano Mensah, Procaccio e Di Massimo.

Andiamo ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Potenza Triestina: a essere favorita è la squadra di casa, il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,65 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,90 che accompagna invece il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



