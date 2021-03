Diretta/ Potenza Turris (Serie C) streaming video tv: rincorsa difficile

DIRETTA POTENZA TURRIS: PUNTI CHE SCOTTANO

Potenza Turris, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Rincorsa difficile tra due squadre che stanno provando a riprendere quota dopo un periodo difficile. Vale per il Potenza che dopo il colpaccio di Teramo ha pareggiato in casa contro la Virtus Francavilla, ottenendo 4 punti negli ultimi due impegni di campionato che sono stati ossigeno puro, ma che hanno lasciato comunque i lucani a 3 lunghezze dalla salvezza diretta. Dall’altra parte i campani della Turris dopo il cambio d’allenatore e l’addio al tecnico Francesco Fabiano, sono ripartiti sotto la gestione di Bruno Caneo con una vittoria contro la Casertana.

Successo importantissimo che ha evitato ai corallini di ritrovarsi risucchiati nella parte bassa della classifica, ora di nuovo a +8 dalla zona play out e con prospettive più serene, costruite in quello che era stato un eccellente avvio di campionato. Un quadro però ora da confermare contro un Potenza che sta faticosamente lottando per uscire dalle sabbie mobili.

DIRETTA POTENZA TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Turris sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 252: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TURRIS

Le probabili formazioni della sfida tra Potenza e Turris presso lo stadio Alfredo Viviani. I padroni di casa allenati da Fabio Gallo scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Marcone; Gigli, Conson; Di Somma, Coccia, Ricci, Bucolo, Coppola, Sepe, Romero, Volpe. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bruno Caneo con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Persano, Pandolfi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Potenza e Turris, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA