DIRETTA/ Potenza Turris video streaming tv: è dominio lucano nei precedenti (Serie C, 16 ottobre 2023)

DIRETTA POTENZA TURRIS: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Potenza e Turris pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in ben 10 circostanze prima di quest’oggi. Dominio quasi totale per la formazione di casa che si prende l’80% delle vittorie in questa sfida. Il restante 20% porta ben due pareggi tra il 2015 e il 2021. La prima sfida, giocata nel 2015, è terminata con il risultato di 3-3. Si trattava della sesta giornata del campionato di serie D girone H. Il primo successo del Potenza è invece datato Febbraio 2016. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella del 2020, nonché la prima volta che le due formazioni si sono affrontate nel settore professionistico.

Diretta/ Avellino Potenza (risultato finale 4-1): show dei Lupi (Serie C, 9 ottobre 2023)

Ad andare in gol in ben due occasioni l’attaccante Pietro Cianci che quell’anno passerà al Bari dopo aver realizzato 10 reti in 18 partite con la maglia dei lucani. L’ultime tre sfide hanno visto il Potenza avere la meglio sulla Turris rispettivamente con risultati di 0-2; 2-1 e 0-1. I 5 gol realizzati dalla formazione rossoblù portano la firma di altrettanti marcatori diversi. Per la Turris quest’oggi l’opportunità di rifarsi all’interno di questa rivalità che li vede sotto non avendo mai battuto la formazione avversaria. (Marco Genduso)

Video/ Turris Virtus Francavilla (1-3) gol e highlights: doppietta di Artistico! (Serie C, 8 ottobre 2023)

POTENZA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Turris sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Turris in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

POTENZA TURRIS: CORALLINI IN CRISI!

Potenza Turris, in diretta lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. “Puntiamo a ripartire con un atteggiamento positivo. La squadra deve riscoprire la gioia di giocare a calcio e dimostrare coraggio,” ha dichiarato Pietro De Giorgio, il nuovo allenatore dei lucani appena arrivato sulla panchina rossoblu.

Diretta/ Turris Virtus Francavilla (risultato finale 1-3): la chiude Polidori! (Serie C 8 ottobre 2023)

Dopo sette giornate di campionato, il Potenza si trova attualmente con 10 punti, lo stesso punteggio della Turris. L’esonero di Alberto Colombo è stato deciso in seguito alla sconfitta subita contro l’Avellino la scorsa settimana con il punteggio di 4-1. De Giorgio aveva già lavorato come assistente tecnico a Potenza sin dall’inizio della stagione 2022-2023. La Turris si presenta a sua volta all’appuntamento dopo un ko interno contro la Virtus Francavilla.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Potenza Turris, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Pietro De Giorgio schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadsziosmanovic, Saporiti, Schiattarella, Laaribi, Volpe; Gagliano, Caturano. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D’Auria.

POTENZA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA