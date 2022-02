Diretta Potenza Vibonese/ Streaming video tv: al Viviani è scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA POTENZA VIBONESE: PUNTI PESANTI!

Potenza Vibonese sarà diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni. La partita in programma sabato 12 febbraio alle ore 17:30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. I lucani sono reduci dalla sconfitta subita in casa della Virtus Francavilla, gara terminata con il punteggio di 4-1. La squadra di Pasquale Arleo ha abbandonato l’ultima posizione in classifica, battendo in casa il Foggia, e nella gara odierna ha l’opportunità di incrementare il divario.

Diretta/ Virtus Francavilla Potenza (risultato finale 4-1): Patierno-Prezioso, poker!

La Vibonese arriva alla sfida del Viviani, dopo il pareggio a reti bianche conseguito in casa contro la Paganese. La compagine allenata da Gaetano D’Agostino ha conquistato solamente 2 punti nelle ultime cinque partite disputate, ed è il fanalino di coda del girone. La gara contro il Potenza rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la permanenza tra i professionisti. La gara di andata tra le due squadre, disputata lo scorso ottobre, è terminata in parità, 1-1 il risultato finale.

Diretta/ Vibonese Paganese (risultato finale 0-0): reti inviolate, espulso Curiale

POTENZA VIBONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Potenza Vibonese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POTENZA VIBONESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Potenza Vibonese, le quali si affronteranno nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico lucano, Pasquale Arleo dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-1-4-1. Ecco la probabile formazione titolare del Potenza: Marcone; Zampano, Klobar, Piana, Dkidak; Bucolo; Salvemini, Ricci, Sandri, Burzio; Cuppone.

Diretta/ Potenza Foggia (risultato finale 2-1): tre punti firmati Salvemini e Burzio!

Gaetano D’Agostino, allenatore della Vibonese, dovrebbe optare per il modulo 3-5-2. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Spina e Curiale. Questa la probabile formazione dei calabresi, in vista della trasferta in Basilicata: Mengoni; Polidori, Risaliti, Carosso; Corsi, Basso, Grillo, Zibert, Mahrous; Spina, Curiale.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Potenza Vibonese di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Favorita la formazione di casa, con il successo del Potenza, associato al segno 1, quotato a 2.30. L’eventuale pareggio tra le due squadre, proposto con il segno X, ha una quota di 3.00. La vittoria in trasferta della Vibonese, con segno 2, ha una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA