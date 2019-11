Diretta Potenza Vibonese/ Streaming video tv: due squadre in salute (Serie C)

Potenza Vibonese, che verrà diretta dal signor Alessandro Di Graci, vale per la quindicesima giornata del girone C di Serie C 2019-2020 e si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre. Sembra essere un’altra grande stagione per la squadra lucana, che nonostante abbia perso un po’ di contatto dalla capolista resta comunque in zona playoff (e arriva dal prezioso successo di Avellino) potendo anche arrivare nella fase nazionale senza dover giocare i primi turni, e spera sempre in un rallentamento di chi precede per andare a caccia della promozione diretta. La Vibonese vuole giocare la post season, ovviamente riferita alla possibilità di salire in Serie B; i calabresi non stanno facendo male in questo campionato e nell’ultima giornata hanno travolto il malcapitato Rieti, facendo valere la loro superiorità. Un test importante per entrambe le squadre quindi; in attesa che al Viviani prenda il via la diretta di Potenza Vibonese, studiamo in maniera più approfondita le soluzioni dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Vibonese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA VIBONESE

Giuseppe Raffaele non cambia la sua squadra: in Potenza Vibonese dovrebbero giocare gli stessi di lunedì sera, schierati con un 3-5-2 nel quale Murano e Ferri Marini sono gli attaccanti che avranno il supporto esterno di Viteritti e Sepe, mentre a centrocampo dovrebbe agire Iuliano come schermo davanti alla difesa e due mezzali che saranno Coppola e Dettori. Nel reparto arretrato spazio a Giosa come leader a protezione del portiere Breza, poi Luigi Silvestri e Sales a completamento della linea. Brutte notizie per Giacomo Modica che perde Prezioso e Redolfi per squalifica: al centro della difesa dovrebbe allora giocare Gualtieri, sulla mezzala invece favorito Pugliese ma si valuta anche l’opportunità di cambiare ruolo ad Emmausso, altrimenti utilizzabile come esterno in un tridente nel quale Filippo Berardi e Bernardotto partono favoriti per affiancare il centravanti Bubas (già 8 gol in campionato). La mediana sarà completata da Petermann e Tumbarello; Del Col e Tito invece saranno i terzini di una difesa che avrà Altobello come leader, in porta ci sarà Mengoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Potenza Vibonese sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra di casa è ampiamente favorita: il segno 1 per la vittoria dei lucani infatti ha un valore di 1,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre siamo già a 4,25 volte la cifra puntata sul segno 2, che identifica ovviamente l’affermazione dei laziali. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di ricavarne un valore di 3,30 volte quanto giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA