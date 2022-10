Diretta/ Potenza Virtus Francavilla streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

DIRETTA POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA: PARTITA COMBATTUTA!

Potenza Virtus Francavilla, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Sfida delicata tra due squadre che hanno bisogno di punti per navigare verso lidi di classifica più tranquilli: si tratta peraltro già di un revival della sfida di Coppa Italia del 4 ottobre scorso, disputata in casa dei pugliesi e vinta dal Potenza ai calci di rigore.

I lucani dopo la prima vittoria in campionato contro la Turris sono caduti di nuovo in trasferta sul campo del Taranto mentre la Virtus Francavilla nell’ultimo impegno disputato ha ceduto in casa all’Avellino rimontando dallo 0-2 al 2-2 ma facendosi poi battere da un gol di Dall’Oglio a 6′ dal novantesimo. Il 29 settembre 2021 la Virtus Francavilla ha vinto di misura l’ultimo precedente di campionato disputato a Potenza con un gol di Ventola, ultimo successo interno lucano contro i pugliesi il 3-1 datato 15 maggio 2019.

POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Potenza Virtus Francavilla, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Potenza Virtus Francavilla esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Sebastiano Siviglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Polito, Matino, Girasole, Celesia; Laaribi, Logoluso, Sandri; Emmausso, Caturano, Volpe. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Antonio Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Avella, Miceli, Caporale, Idda, Cisco, Tchetchoua, Pierno, Murilo, Maiorino, Ekuban, Patierno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











