Diretta Potenza Viterbese/ Streaming video e tv: rossoblu favoriti in casa!

Potenza Viterbese, diretta dall’arbitro Luca Zufferli, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. I lucani si stanno confermando formazione in grado di lottare per le zone alte della classifica, così come era stato nella scorsa stagione. Potenza in serie positiva con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, la squadra è tornata alla vittoria grazie al colpo esterno di Rende con il gol di Viteritti dopo appena 3′ nel primo tempo. Un successo che ha riportato il Potenza la terzo posto nel girone C, a due sole lunghezze dal Potenza capolista. La Viterbese ha invece pareggiato 2-2 contro la Vibonese, vedendo sfumare nel recupero una vittoria che sembrava consolidata dopo il gol di Molinaro, sempre nel finale di partita. Gli etruschi dovranno fare i conti con una difesa che è nettamente il punto di forza del Potenza, con 2 gol subiti in 7 partite, di gran lunga miglior retroguardia del girone C.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE POTENZA VITERBESE

La diretta tv di Potenza Viterbese non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA VITERBESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Potenza Viterbese, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-4-3 per il Potenza guidato in panchina da Raffaele, schierato con: Ioime; Viteritti, Panico, Dettori, Vuletich, Ricci, Arcidiacono, Giosa, Sales, Isgrò, Emerson. 3-5-2 per la Viterbese allenata da Lopez in campo con: Maraolo; Baschirotto Markic, Atanasov; De Giorgi, Besea, Bensaja, Errico, Bianchi; Pacilli, Volpe.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Potenza Viterbese, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.20 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.25 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.15 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.35 e under 2.5 quotato 1.55.



