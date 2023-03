DIRETTA/ Potenza Viterbese video streaming tv: in palio punti salvezza (Serie C)

DIRETTA POTENZA VITERBESE: OSPITI PER IL RISCATTO

Potenza Viterbese, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, è una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C, girone C. La sfida mette in palio punti pesanti per la salvezza: da un lato i rossoblù padroni di casa che, reduci dal pareggio in extremis sul campo della Virtus Francavilla, si trovano a quota 37 punti.

Un bottino che permette addirittura di sognare un posto play-off senza, però, dimenticare che i play-out sono lontani solo sei lunghezze. Per la Viterbese, invece, la bella striscia positiva si è interrotta a Foggia: un risultato che non pregiudica la lotta salvezza ma che, allo stesso tempo, riporta la Fidelis Andria ultima a soli quattro punti di distanza.

POTENZA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Potenza Viterbese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

POTENZA VITERBESE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Potenza Viterbese. Partiamo dai padroni di casa: mister Raffaele, ex di turno, dovrà valutare le condizioni di Girasole, alle prese con un fastidio al ginocchio, e Armini, vittima di un problema alla spalla. In più sicuramente il tecnico dei rossoblù dovrà fare a meno dello squalificato Del Pinto. Un calciatore fermato dal giudice sportivo anche tra le fila ospiti, si tratta di Mastropietro. Oltre al centrocampista mister Lopez dovrà fare i conti con le condizioni non perfette di Jallow e Semenzato. Fuori causa Rodio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Potenza Viterbese. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.05, il pareggio è dato a 3.20 mentre la vittoria ospite paga 3.40 volte la posta. Ci si aspettano poche reti al “Viviani” visto che l’Under 2.5 vale solo 1.50, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.30 volte la posta.











