Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: 2^ giornata, 16 gennaio (vela)

Oggi, sabato 16 gennaio, è di nuovo in diretta la Prada Cup 2021, il torneo di vela che si disputa nel golfo di Auckland tra gli sfidanti di Team New Zealand per decretare chi affronterà i detentori neozelandesi nella America’s Cup di vela, il più importante appuntamento al mondo per questo sport, che sarà in programma a marzo. Dopo le World Series che ci hanno fatto compagnia a dicembre dunque, ecco che si fa sul serio: la Prada Cup, sponsorizzata in questa edizione proprio dalla maison che naturalmente è l’artefice anche di Luna Rossa, vede in acqua in questi giorni ad Auckland appunto Luna Rossa Prada Pirelli, gli inglesi del Team Ineos UK e gli statunitensi di American Magic. Chi riuscirà a trovare il successo e consacrarsi come prossimo concorrente dell’America’s Cup? Per la seconda nottata italiana di gare, ricordiamo che l’appuntamento con i round robin odierni avrà inizio alle ore 3.00 italiane della notte fra venerdì e sabato.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TROFEO

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita sia su Sky, che in particolare dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: PARLA PATRIZIO BERTELLI

La diretta della Prada Cup 2021 in questa prima fase prevede che le tre imbarcazioni partecipanti (Luna Rossa, Team Ineos e American Magic) saranno impegnate fino al 24 gennaio in ben quattro round robin che promuoveranno la vincente subito alla finale della Prada Cup (13-22 febbraio), mentre le altre due si sfideranno in una semifinale di ripescaggio dal 29 gennaio al 2 febbraio. Poi naturalmente la vincente dell’intera competizione affronterà New Zeland nella 36^ America’s Cup dal 6 al 15 marzo. Ci affidiamo alle parole di Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, che ha detto alla Gazzetta dello Sport che Luna Rossa ha tre campioni (Max Sirena, Francesco Bruni e James Spithill) ma soprattutto “abbiamo una squadra forte e unita”, che dovrebbe essere competitiva soprattutto in condizioni di vento leggero, in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione italiana. Le prime risposte sono arrivate ieri, oggi cosa succederà?



