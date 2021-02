Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: al via la finale Luna Rossa-Team Ineos!

DIRETTA PRADA CUP 2021: AL VIA LA FINALE!

Si accende questa notte la diretta della finale della Prada cup 2021: dopo grande attesa ecco che lo spettacolo della grande vela torna sotto ai riflettori e per la precisione alle ore 4.00 del mattino italiano, quando avranno inizio le prime due regate che vedranno protagonisti Luna Rossa Prada Pirelli e il team Ineos UK. L’attesa per queste prime due prove (ma ricordiamo che sarà al meglio delle 13 regate), nel golfo di Hauraki, è ovviamente grandissima: il valore delle due contendenti è ormai noto, ma sono ancor tutti da scoprire i tanti miglioramenti che sicuramente i due equipaggi hanno introdotto nelle imbarcazioni, in vista della finale della Prada cup 2021. Vale poi comunque la pena di ricordare che in palio, in questa finalissima vi è poi il pass che vale la partecipazione alla prossima edizione dell’America’s Cup, dove è già pronto come defender il Team New Zealand.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TROFEO

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita sia su Sky, che in particolare dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA FINALE PRADA CUP 2021: OGGI LE PRIME DUE REGATE

Prima di dare il via alla diretta della finale di Prada cup 2021, che oggi vedrà a calendario le prime due regate tra Luna Rossa e il Team Ineos UK, pure è buona cosa rinfrescarci la memoria su quanto occorso finora per la manifestazione che ci conduce alla prossima edizione dell’America’s Cup (messa in calendario per marzo). Ormai il format della competizione lo ricordiamo bene, come ben ricordiamo che il team inglese era stato protagonista di una fase iniziale eccezionale: Ineos UK era infatti ben presto riuscita a strappare il pass per la finalissima, dopo aver dominato la fase del round robin. Non così Luna Rossa, che vincendo 3 su 6, ha dovuto approntare le semifinali contro gli statunitensi di American Magic. In questa fase però l’imbarcazione italiana ha letteralmente dominato, annichilendo gli avversari, con un netto 4 -0 che non ha ammesso repliche. Per la barca di Max Sirena dunque è stata facile qualificazione alla finale della Prada Cup 2021: e ora a Luna Rossa attende l’ultimo sforzo. Vedremo che cosa succederà già questa notte!



