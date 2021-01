Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: la semifinale con Luna Rossa

DIRETTA PRADA CUP 2021: LUNA ROSSA vs AMERICAN MAGIC

Oggi, venerdì 29 gennaio, torna in diretta la Prada Cup 2021, il torneo di vela che si disputa nel golfo di Auckland tra gli sfidanti di Team New Zealand alla caccia di un posto per affrontare i detentori neozelandesi nella America’s Cup di vela. Da oggi siamo alla semifinale, che vedrà sfidarsi Luna Rossa e American Magic, arrivate rispettivamente seconda e terza nel primo round robin che ha invece promosso i britannici di Team Ineos UK alla finale degli sfidanti che assegnerà la Prada Cup 2021. Per riassumere: oggi comincia la semifinale tra Luna Rossa e American Magic, la vincente affronterà Ineos nella finale della Prada Cup e naturalmente chi uscirà vincitore da questa seconda sfida sarà l’avversaria di New Zealand nella America’s Cup vera e propria. Luna Rossa Prada Pirelli e gli statunitensi di American Magic si affrontano dunque a partire da oggi (alle ore 3.00 italiane della notte fra giovedì e venerdì) nella semifinale della Prada Cup 2021 al meglio delle sette regate. Servono dunque quattro vittorie per accedere alla finale: oggi sono in programma le prime due regate.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TROFEO

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita sia su Sky, che in particolare dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021, SEMIFINALE LUNA ROSSA AMERICAN MAGIC: IL CONTESTO

Dunque da oggi si inizia a fare davvero sul serio nella diretta della Prada Cup 2021: fra pochissimi giorni l’avventura sarà già finita per chi uscirà sconfitto da questa semifinale, magari già domani se una delle due imbarcazioni conquisterà un 4-0. Luna Rossa potrebbe godere del favore del pronostico, dal momento che nel round robin ha vinto entrambe le regate disputate da American Magic, che anzi nella seconda delle due regate contro il consorzio italiana si è rovesciata in maniera spettacolare e drammatica, per fortuna senza conseguenze per i membri del suo equipaggio. In seguito a questo guaio, American Magic si è ritirata dai round robin per tornare in gara solamente oggi in semifinale, ma Luna Rossa non è riuscita a sconfiggere Ineos e di conseguenza il team del patron Patrizio Bertelli deve tornare in acqua in questo weekend ad Auckland, sperando poi di poter affrontare Ineos dal 13 al 22 febbraio. Oggi le prime due regate, domani la terza e la quarta, domenica eventualmente la quinta e la sesta, infine se necessario lo spareggio sarà martedì: come finirà la semifinale della Prada Cup 2021?



