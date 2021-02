Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: oggi regate 3-4 tra Luna Rossa e Ineos!

DIRETTA PRADA CUP 2021: LUNA ROSSA vs INEOS!

Siamo ancora in diretta con la Prada cup 2021: dopo le prime emozioni occorse nella prime ore del mattino di sabato, ecco che si torna in acqua, nel golfo di Hauraki anche oggi e per la precisione alle ore 4.00 del mattino, per proseguire nella finale di questa magnifica competizione che anticipa l’America’s Cup 2021 di metà marzo. Con oggi infatti assisteremo alle tanto attese regate 3 e 4 tra Luna Rossa Prada Pirelli e il Team Ineos UK, che potrebbero rivelarsi davvero decisive anche se, lo ricordiamo, per questa fase della competizione siamo al meglio delle 13 regate.

Dopo tutto lo abbiamo già visto ieri, quando abbiamo assistito alle prime scaramucce per la finale di Prada Cup 2021, che vede Luna Rossa in vantaggio per 2-0: nella prima prova ha vinto con vento leggero, mentre nella seconda si è imposta anche con vento più forte che le era teoricamente avverso. Ma ora non perdiamo altro tempo e prepariamoci a una nuova notte di grande spettacolo con la diretta della Prada cup 2021 per la finale Luna Rossa-Team Ineos.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TROFEO

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita sia su Sky, che in particolare dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette, differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: OGGI LE REGATE 3-4 DELLA FINALE

Siamo dunque davvero impazienti di assistere alla diretta della Prada Cup 2021, per le regate 3-4 della finale, che ci faranno compagnia oggi, alle prime ore del mattino italiano: anche perchè vorremmo certo rivedere ancora meglio le tante novità che Luna Rossa ha preparato per questo epico scontro con il Team Ineos, e che l’hanno portata a dominare le prime regate. Di alcune lo sapevamo già prima della prima regata della finale: l’imbarcazione italiana ha infatti preparato nuovi foil, definiti di seconda generazione, come pure nuove vele, particolarmente adatte al vento medio leggero, come anche sono state apportare modifiche importanti all’albero. Non solo, visto che Max Sirena pure nei giorni scorsi ha parlato di novità che non si vedono ad occhio nudo come il software che gestisce le manovre e la regolazione delle vele: una mossa fondamentale visto che anche questa notte ci attendiamo condizioni meteo estremamente mutevoli che richiedono gran rapidità di reazione da parte dei nostri beniamini. Pure però anche il Team Ineos, lo abbiamo visto, ha preparato grandi chicche tecniche: non vediamo l’ora di rivederle in acqua.



