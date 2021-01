Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video tv: Luna Rossa si gioca il tutto per tutto

DIRETTA PRADA CUP 2021: AL VIA LE ULTIME REGATE

Alle prime ore del mattino italiano di questo sabato 23 gennaio 2021 entreremo nel vivo della diretta della Prada cup 2021. Dopo i clamorosi eventi dello scorso fine settimana, caratterizzato dal terribile incidente occorso agli statunitensi di American Magic, ecco che per il torneo che anticipa l’America’s Cup, si torna in acqua per disputare le ultime regate del round robin. Appuntamento sarà secondo il fuso orario italiano, non prima delle ore 4.00 del mattino: un’atra levataccia dunque per gli appassionati che sicuramente saranno ripagati dal grande spettacolo atteso nelle acque di Auckland. La posta in palio oggi è altissima: con American Magic fuori dai giochi (l’imbarcazione è ancora in riparazione, e potrà comunque prendere parte alle semifinali) il pass che vale la finale diretta della Prada Cup 2021 se lo giocheranno oggi e domani Luna Rossa Prada Pirelli e il team Ineos UK. Le due imbarcazioni si sfideranno dunque in due regate ad alto tasso di spettacolo, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della Prada Cup 2021 sarà trasmessa su due diverse emittenti. L’appuntamento in chiaro per tutti è su Rai Due, con Giulio Guazzini che condurrà da studio insieme a Edoardo Bianchi e Ruggero Tita; gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece visitare il canale 205 per assistere alle regate con la telecronaca di Guido Meda e il commento di Flavia Tartaglia e Roberto Ferrarese. In entrambi i casi sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming video: nel primo tramite sito o app di Rai Play, nel secondo con l’applicazione Sky Go attivabile senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: GLI INGLESI NON HANNO MAI PERSO E LUNA ROSSA…

Come annunciato prima, con il momentaneo forfait di AmericaN Magic, di fatto la sfida per gli ultimi appuntamenti del round robin della Prada Cup 2021 sarà tra Luna Rossa e Team Ineos, che già oggi disputeranno la prima delle due regate previste. Programma alla mano vediamo che stanotte e non prima delle ore 4.00 si accenderà a prova Luna Rossa-Team Ineos: a seguire sarà poi spazio per una “regata fantasma” contro American Magic, una oura formalità regolamentare. Ricordiamo poi che ad oggi la classifica vede i britannici primi, con il team italiano solo secondo a 2 punti: Luna Rossa dunque per accedere direttamente alla finale della Prada Cup 2021 dovrebbe riuscire a vincere entrambe le regate. Per il team italiano dunque la prova di questa notte si annuncia decisiva: strappare subito il pass per la finale consentirebbe all’equipaggio di preparare meglio l’ultima gara che deciderà chi competerà con New Zealand per la prossima edizione dell’America’s Cup. Pure va detto che finora gli inglesi non hanno mai perso in questa competizione: ecco che allora oggi il team italiano, per realizzare l’impresa cercherà di approfittare al massimo celle ultime migliorie effettuate all’imbarcazione. Negli ultimi giorni, infatti si è parlato della nuova randa e di una diversa coppia di Wing foil: il team italiano poi pare sicuro di ritornare con lo schema del doppio timoniere (gli inglesi hanno optati per una soluzione differente) e in casa Luna Rossa c’è parecchio ottimismo. Sarà dunque sfida veramente bollente quella che si attenderà oggi!



