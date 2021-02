Diretta Presentazione Alfa Romeo 2021 Formula 1/ Streaming video: si scopre la C41

Si accenderà oggi, lunedì 22 febbraio 2021 la diretta della presentazione dell’Alfa Romeo 2021 per il prossimo campionato della Formula 1: siamo dunque impazienti di scoprire quale sarà la prossima vettura di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, per quella che sarà la loro terza stagione di fila sotto le insegne del Biscione. L’evento, che chiaramente sarà disponibile sono online è stato programmato oggi per le ore 12.00 secondo il fuso orario italiano, pure sarà luogo non già in Italia, ma in Polonia, per la previsione a Varsavia: una decisione presa in ossequio dell’Orlen, società petrolifera nazionale, e main sponsor della scuderia per la prossima stagione di Formula 1. Aggiungiamo, che secondo quanto comunicato dalla stessa alfa Romeo, l’evento sarà piuttosto breve: alle ore 12.00 saranno presentati i due piloti, Raikkonen e Giovinazzi e pure saranno alzati i veli sulla nuova C41: solo dopo le 13.00 dovrebbe essere dato spazio a breve conferenza stampa di presentazione, in presenza anche del team principal Vasseur e del direttore tecnico Monchaux.

PRESENTAZIONE ALFA ROMEO FORMULA 1 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione dell’Alfa Romeo Formula 1 2021 sarà offerta oggi tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia del Biscione, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui il team svelerà monoposto e piloti che gareggeranno nel prossimo Campionato Mondiale di Formula 1. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione prevista a Varsavia con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE ALFA ROMEO 2021 FORMULA 1: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa che si accenda la diretta della presentazione dell’Alfa Romeo 2021 Formula 2, certo ci pare indispensabile dare un contesto più approfondito all’evento. Va infatti ricordato che, complice il parziale congelamento dello sviluppo imposto dalla Federazione per la stagione 2021 della Formula 1, non potremo oggi attenderci grandissime novità per la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi. I margini di intervento di ogni scuderia infatti sono stati enormemente limitati e di fatto è stato possibile intervenite sulle vetture 2021, liberamente, solo nell’aerodinamica. Inoltre non scordiamo che dovremo attendere ancora diverso tempo per poter effettivamente osservare le potenzialità della C41. Al momento la scuderia del Biscione non ha previsto alcun filming day e non è da escludere dunque che potremo ammirare la nuova monoposto di Raikkonen e Giovinazzi in pista solo il prossimo 12, 13 e 14 marzo, quando sono stati messi in calendario gli unici test pre season per la Formula 1, in vista della prossima stagione (che partirà in Bahrain il 28 marzo). In ogni caso l’attesa verso la cerimonia di questo pomeriggio è grande: come sarà la C41?



