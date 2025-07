Diretta presentazione Allegri Milan streaming video tv: orario della conferenza stampa, le parole del nuovo allenatore (oggi 7 luglio 2025)

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI MILAN: LE PRIME PAROLE

La diretta presentazione Allegri Milan ha visto l’allenatore rossonero esordire affermando immediatamente di volersi “togliere delle grandi soddisfazioni”. Max Allegri ha anche dimostrato di avere le idee chiare: indica come priorità “essere un blocco unico, con un’unica direzione verso quale andare, con responsabilità che dobbiamo avere verso un club importante come il Milan”. Da parte sua, si dichiara “contento ed entusiasta”. Senza sbilanciarsi sul tornare a vincere, “cerco di mettere i giocatori nelle condizioni per far sì che ci possano regalare prestazioni importanti”.

Gasperini rinnovo vicino con l’Atalanta/ Da Farioli a Conte, il valzer estivo degli allenatori

Incalzato sul tema, Allegri ha identificato come priorità “tornare a giocare la Champions. A marzo bisogna essere in quelle posizioni”. Sulla scorsa stagione, l’allenatore non ha voluto sbilanciarsi sui problemi ma ha ricordato che ci sono state alcune singole partite ottime, quindi “il valore della squadra c’è. Sta a me farli rendere al meglio”. L’ambizione è comunque il massimo dei risultati, magari seguendo l’esempio del Napoli dello scorso anno. Di certo Allegri è “contento della scelta che ho fatto”, senza sbilanciarsi sui nomi di mercato, compreso Modric che “arriverà ad agosto” e sarà il perno di un centrocampo che sarà sicuramente “a 3 uomini”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Massimiliano Allegri, niente risarcimento dall'ex Claudia Ughi/ Assolta anche in Cassazione "Calvario finito"

PRESENTAZIONE ALLEGRI MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta presentazione Allegri Milan in tv sarà coperta più precisamente in diretta streaming video dalla società rossonera tramite i propri cani e app ufficiali.

COMINCIA LA CONFERENZA STAMPA

Adesso è davvero tutto pronto per la diretta presentazione Allegri Milan e allora è il momento giusto per fare un tuffo nel passato rossonero dell’allenatore livornese. Max Allegri arrivò al Milan nell’estate 2010 e vinse subito lo scudetto, seguito dalla Supercoppa Italiana, poi la sua prima esperienza sulla panchina del Diavolo durò fino al mese di gennaio 2014, senza tuttavia aggiungere altri titoli. Le statistiche ci parlano di 133 presenze nel campionato di Serie A con settantaquattro vittorie, trentaquattro pareggi e venticinque sconfitte, mentre il bilancio complessivo è di 178 partite da allenatore del Milan, con novantuno vittorie, quarantanove pareggi e trentotto sconfitte.

Conceiçao esonerato? Nuovo allenatore Milan: i possibili nomi/ Idea Allegri e Sarri (28 febbraio 2025)

Da allora in poi Massimiliano Allegri ha allenato solamente la Juventus, a sua volta in due cicli differenti: una situazione sicuramente molto particolare, chissà se ci sarà spazio anche per qualche riflessione sulla carriera del tecnico livornese durante la conferenza stampa. Lo scopriremo fra pochissimo, perché inizia davvero la diretta presentazione Allegri Milan! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE ALLEGRI MILAN: ECCO IL NUOVO ALLENATORE

Alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, lunedì 7 luglio 2025, inizierà ufficialmente la seconda avventura rossonera di Max Allegri, perché sarà il momento della diretta presentazione Allegri Milan, la conferenza stampa di rito nella quale potremo ascoltare le parole del nuovo (vecchio) allenatore del Milan, che di corsi e ricorsi storici se ne intende bene.

Insomma, Max Allegri non ha paura di tornare dove è già stato, nonostante alla Juventus il bis non sia stato molto convincente: al Milan il bilancio della prima esperienza, pur nobilitato da uno scudetto, non era stato così clamoroso ed inoltre sono passati molti più anni fra il primo e il secondo mandato, quindi il paragone sarà meno impegnativo.

Inoltre, il Milan arriva da una stagione pessima, chiusa fuori da tutte le Coppe europee: molti tifosi allora sognano che Max Allegri possa fare con il Diavolo quello che nell’ultimo campionato è riuscito a Conte con il Napoli. Vedremo se il livornese si sbilancerà, di certo l’obiettivo potrebbe essere almeno il ritorno in Champions League.

Siamo quindi molto curiosi di sentire le parole del grande protagonista della diretta presentazione Allegri Milan: oggi è il giorno del raduno a Milanello, comincia il nuovo ciclo e nel tardo pomeriggio ci sarà anche il primo allenamento della nuova stagione per i rossoneri.

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI MILAN: INIZIA L’ESTATE ROSSONERA

Possiamo allora notare che la diretta presentazione Allegri Milan sancisce anche un inizio molto precoce dell’azione del Milan, che non ha tempo da perdere se vuole tornare ai livelli che normalmente competono ai rossoneri. Questa sarà un’estate molto particolare, con Inter e Juventus che ad esempio sono state impegnate nel Mondiale per Club, quindi il Milan da questo punto di vista potrebbe avere un vantaggio da sfruttare e certamente Max Allegri vorrà lavorare al meglio fin dai primi giorni a Milanello prima delle amichevoli in giro per il mondo.

Fin da subito ci sarà tanto prestigio per Max Allegri nel suo ritorno al Milan, con le amichevoli contro l’Arsenal a Singapore e con il Liverpool a Hong Kong, anche se siamo certo che nel mirino del tecnico livornese ci sia soprattutto la prima giornata di campionato contro la Cremonese, quando si comincerà a fare davvero sul serio. Intanto però siamo ancora alle prime fasi dell’estate del calcio, quindi l’attenzione sarà tutta per le parole di Max nella diretta presentazione Allegri Milan!