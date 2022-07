Diretta presentazione Angel Di Maria Juventus/ Streaming video tv conferenza stampa

DIRETTA PRESENTAZIONE ANGEL DI MARIA JUVENTUS: ECCO IL FIDEO!

Alle ore 15:00 di lunedì 11 luglio si terrà in diretta la presentazione di Angel Di Maria, nuovo calciatore della Juventus: il Fideo ha ufficialmente firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri, un annuale che forse fa storcere il naso alla società e ai tifosi che avrebbero preferito un biennale almeno (sia pure per ragioni diverse) ma che certamente non possono rimanere indifferenti di fronte a questo acquisto. Angel Di Maria arriva alla Juventus a 34 anni, dopo essere stato cercato anche oltre 10 anni fa: allora giocava nel Benfica, oggi si trasferisce alla Continassa dopo sette stagioni nel Psg ed è pronto a dire la sua.

Quale calciatore si presenterà oggi alla Juventus per poi iniziare la sua avventura in Serie A? Da capire: il Di Maria ammirato in Copa America è un esterno offensivo ancora in grado di fare la differenza, ma non sono in pochi a sostenere che i bianconeri siano una sorta di trampolino di lancio per non perdere il treno dei Mondiali in Qatar, e dunque non un obiettivo sul quale concentrarsi al massimo. In termini generali, comunque, la diretta della presentazione di Di Maria alla Juventus rimane un grande evento, e allora non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le parole del Fideo nella conferenza stampa di oggi.

DIRETTA PRESENTAZIONE ANGEL DI MARIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione di Angel Di Maria alla Juventus non dovrebbe essere garantita: non ci sarà infatti un canale che seguirà integralmente la conferenza stampa del calciatore argentino, anche se possiamo segnalare che su Sky Sport 24, canale riservato agli abbonati (numero 200 del decoder satellitare) potrebbero essere proposti alcuni stralci in tempo reale. Per quanto riguarda la diretta streaming video, la presentazione di Di Maria sarà fornita da Juventus Tv: da qualche tempo il canale interamente dedicato alla squadra bianconera è disponibile soltanto accedendo al sito ufficiale del club.

DIRETTA PRESENTAZIONE ANGEL DI MARIA JUVENTUS: IL GIOCATORE

Vivremo tra poco la presentazione di Angel Di Maria alla Juventus. L’argentino aveva fatto sapere, dopo l’annuncio dell’addio al Psg in scadenza di contratto, che il suo futuro a breve termine sarebbe stato ancora in Europa; a dire il vero lo stesso Fideo avrebbe potuto cambiare idea quando Carlos Tevez, nuovo allenatore del “suo” Rosario Central, ha pubblicamente ammesso di volerlo chiamare per lavorare insieme a lui. La Juventus però era parecchio avanti nella trattativa, e questo alla lunga ha fatto la differenza.

Di Maria dunque arriverà al sedicesimo anno consecutivo nel Vecchio Continente, dopo aver giocato con Benfica, Real Madrid e appunto Psg. Un giocatore che ha vinto tantissimo, dal talento sopraffino e spesso determinante: come detto l’età non gioca dalla sua parte e nel corso della carriera gli infortuni non sono sicuramente mancati, ma per la Juventus potrebbe comunque trattarsi di un acquisto di punta se unito a quello di Paul Pogba e al ritorno di Federico Chiesa dall’infortunio. Oggi la diretta della presentazione, poi come sempre sarà il terreno di gioco a fornire le sue risposte…

