PRESENTAZIONE ASTON MARTIN 2021 FORMULA 1/ Foto, la AMR21 di Vettel e Stroll!

DIRETTA PRESENTAZIONE ASTON MARTIN 2021 FORMULA 1: ECCO LA AMR21 DI VETTEL E STROLL

Si è appena chiusa la diretta della presentazione dell’Aston Martin 2021 per la prossima stagione della Formula 1 e dunque sono stati sollevati i veli sulla nuova AMR21 di Vettel e Stroll. L’evento, che ha visto la partecipazione dei due piloti, come pure di Lawrence Stroll, proprietario del team, ci ha regalato non solo le prime immagini della monoposto, di bel verde smeraldo (classico Aston Martin) con dettagli magenta (dallo sponsor BWT), come possiamo ammirare subito sotto, ma pure le prime parole per la prossima stagione della Formula 1. Il proprietario Lawrence Stroll ha dunque affermato che “Dopo 61 anni la Aston Martin torna in F1, per me questo è un sogno che si avvera”, mentre Vettel ha commentato: “Sono qui per vincere, so che ci vorrà un po’ di tempo, ma questo è l’obiettivo mio e del team. Ho molta esperienza e la metterò al servizio del team, che secondo me ha molto potenziale. Negli ultimi anni con poche risorse è sempre stato capace di inserirsi al vertice, ora la F1 sta cambiando e vogliamo ritagliarci uno spazio importante”. Il team britannico ha pure annunciato che già domani è previsto un filming day, dove Vettel e Stroll proveranno dunque per la prima volta la nuova AMR21 a Silverstone. (agg Michela Colombo)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al momento della diretta della presentazione della Aston Martin 2021 Formula 1. Abbiamo parlato di Sebastian Vettel, adesso concentriamoci su Lance Stroll: parecchie delle critiche ricevute dal giovane canadese sono certamente frutto del pregiudizio, perché c’è chi non accetta che il figlio della scuderia per cui si corre possa anche essere talentuoso; il ragazzo sicuramente ha stoffa, ma è anche innegabile che l’anno scorso abbia perso sonoramente il confronto con Sérgio Perez, e che proprio il fatto che al messicano non sia stato confermato il sedile abbia aumentato i detrattori di Stroll. Il quale a dirla tutta era anche partito bene: a punti in sette delle prime otto gare, podio a Monza e una classifica che prometteva parecchio. Il crollo è arrivato in seguito: tra Toscana ed Emilia Romagna (5 Gran Premi) Stroll non è mai andato a punti e si è ritirato tre volte, ha anche saltato una gara e così è affondato. Il terzo posto nel GP di Sakhir non gli ha salvato la stagione, chiusa all’undicesimo posto con 75 punti: Pérez ne ha timbrati 125 arrivando quarto davanti a Ricciardo, il che è tutto dire. Ora però si apre una nuova stagione, con un nuovo nome e ambizioni rinnovate: mettiamoci comodi e gustiamoci le prime immagini della AMR21, la presentazione della Aston Martin 2021 Formula 1 può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PRESENTAZIONE ASTON MARTIN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

OGGI SI SVELA LA AMR21

Alle ore 16:00 di mercoledì 3 marzo assisteremo alla presentazione della Aston Martin 2021: stiamo per scoprire la AMR21 che gareggerà nel nuovo Mondiale di Formula 1 con un nome nuovo, ma le stesse ambizioni di sempre. È cambiata la coppia dei piloti: confermato Lance Stroll, sul quale si è detto molto per essere il figlio del fondatore Lawrence e, secondo i detrattori, avere il sedile garantito al netto delle prestazioni, soprattutto ci sarà grande attesa per vedere all’opera Sebastian Vettel.

Il quattro volte campione del mondo ha vissuto una stagione particolarmente travagliata che è stata l’ultima del suo ciclo alla Ferrari, e ora si rimette in discussione con una scuderia che ha certamente tanto potenziale ma, almeno queste sembrano essere le premesse, non correrà per vincere i titoli. Ad ogni modo le aspettative sono alte anche per questo 2021, dunque non resta che scoprire la nuova vettura nella diretta della presentazione della Aston Martin 2021, una nuova monoposto che si svela nell’attesa che il Mondiale di Formula 1 prenda il via.

PRESENTAZIONE ASTON MARTIN 2021 FORMULA 1: IL CONTESTO

Grande attesa dunque per la presentazione della Aston Martin 2021: questa scuderia è stata conosciuta negli anni come Force India e poi, tra il 2019 e il 2020, come Racing Pont quando appunto – eravamo appena dopo il Gp d’Ungheria dell’anno precedente – è stata rilevata da Lawrence Stroll che l’ha salvata dal tracollo finanzario. Il canadese ha subito messo al volante il figlio Lance e Esteban Ocon, due grandi talenti; poi ha puntato su Sérgio Perez e il messicano lo ha ripagato con una stagione straordinaria, ma la Racing Point era finita nel mirino della critica per una storia di “copiatura” della Mercedes, o meglio le vetture erano le frecce d’argento della stagione precedente. Adesso si sta cercando di dare lustro al progetto anche attraverso i nomi: Stroll junior ovviamente è stato confermato al di là dei meriti in pista (che ci sono, ma al momento non superano limiti ed errori), mentre Vettel è il veterano che porta con sé un buon “portafoglio” di tifosi e che vorrà provare a riscattarsi in una nuova realtà. Che poi ci riesca è tutto da dimostrare, anche se il motore Mercedes è certamente un buono modo per provarci; adesso però non resta che vedere come procederà la presentazione…

