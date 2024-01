Diretta/ Presentazione Ducati MotoGp 2024: video, ecco la nuova Desmosedici di Bagnaia! (22 gennaio)

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2024: VIDEO, ECCO LA NUOVA ROSSA

A Madonna di Campiglio oppure tramite i canali ufficiali della Casa, ecco che la presentazione della Ducati MotoGp 2024 ci ha permesso stamattina di scoprire come sarà la moto di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini nel prossimo Mondiali di MotoGp che comincerà a marzo e che vedrà Pecco a caccia del tris iridato che sarebbe davvero leggendario dopo i trionfi delle ultime due stagioni.

Bagnaia: “Mondiale MotoGp miracolo dopo Barcellona”/ “Nel 2024 il pericolo è Marquez” (oggi 28 dicembre 2023)

Ecco allora confermato il numero 1 sul cupolino della moto di Bagnaia, simbolo del campione del Mondo della precedente stagione del Motomondiale anche se non usato da tutti – fra l’altro, numero 1 anche per Alvaro Bautista in Superbike. Nel video dal profilo ufficiale su X di Ducati Corse che potete vedere qui sotto, possiamo allora scoprire la nuova Ducati MotoGp 2024 e anche la moto che correrà per Borgo Panigale in Superbike, considerata la presentazione congiunta che ha avuto luogo stamattina a Madonna di Campiglio:

Francesco Bagnaia: “Ripetere la vittoria in MotoGp mi ha reso ancora più felice”/ “L’incidente a Barcellona…”

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2024: SI COMINCIA

Siamo pronti a vivere adesso la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2024, che si svolgerà a Madonna di Campiglio, località mitica per altri due sport che sono nel cuore degli italiani, cioè lo sci e il ciclismo – uno ha in comune con il motociclismo la grande velocità (fatte le debite proporzioni), l’altro ovviamente le due ruote. Oggi dunque in Trentino le due ruote sono a motore, la Ducati è il meglio che l’Italia possa offrire in tal senso, con il tris di Mondiali vinti nelle ultime due stagioni in MotoGp e sempre uniti ai trionfi anche in Superbike, per di più per il team ufficiale nella classe regina con una coppia di centauri azzurri, con Enea Bastianini confermato al fianco di un Francesco Bagnaia che cerca il tris consecutivo, che lo farebbe entrare definitivamente nella leggenda del Motomondiale.

Ciabatti (ds Ducati): "La nostra stagione più ricca"/ "Favoritismi? Bagnaia e Martin hanno moto identiche"

Oggi ci sarà il fascino dei veli che vengono tolti per mostrare al mondo la nuova “creatura”, poi si inizierà a fare sul serio con i test e infine ci sarà il vero inizio del Mondiale MotoGp 2023, fissato per domenica 10 marzo a Losail, con il Gran Premio del Qatar. Momenti speciali saranno naturalmente quelli del Mugello domenica 2 giugno e di Misano in data 8 settembre. Una nuova sfida per la Ducati, che oggi si mostra al mondo: allora adesso diamo spazio ai protagonisti da Madonna di Campiglio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NUMERI 2023

Mentre si avvicina la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2024, può essere il momento giusto per ricordare i numeri della meravigliosa cavalcata iridata della scorsa stagione. Francesco Bagnaia ha vinto il Mondiale della MotoGp con 467 punti nell’anno che ha visto l’introduzione delle gare Sprint e di conseguenza naturalmente punteggi più alti rispetto al passato. Il bottino è stato frutto soprattutto di sette vittorie più sei secondi e due terzi posti, per un totale di ben quindici podi nei Gran Premi, mentre nelle Sprint ecco tredici podi e quattro vittorie, anche se le gare brevi sono state più sofferte, soprattutto dopo Barcellona (con il vecchio sistema, il trionfo sarebbe stato più netto).

Bagnaia vi ha aggiunto anche sette pole position, Enea Bastianini riparte invece da una sola vittoria a Sepang, che è stato anche il suo unico podio stagionale in un anno d’altronde disgraziato, nel quale è riuscito a gareggiare solamente in undici gare su venti, in condizioni fisiche spesso non ideali. Ricordiamo poi il primo posto con addirittura 700 punti della Ducati nel Mondiale Costruttori, praticamente doppiata la Ktm seconda a quota 373. La storia è bellissima, il desiderio naturalmente è che il futuro possa essere anche migliore… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione della Ducati MotoGp 2024 sarà offerta stamattina da Sky Sport, che da molti anni detiene i diritti della MotoGp, sul proprio canale dedicato Sky Sport MotoGp, il numero 208 della piattaforma satellitare. Ciò significa che gli abbonati potranno godere anche di una diretta streaming video della presentazione della Ducati MotoGp 2024 tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, possibilità che si aggiungeranno a tutto ciò che verrà proposto sul sito web Ducati e sui canali social ufficiali della Casa di Borgo Panigale.

ECCO LA NUOVA DUCATI!

Oggi lunedì 22 gennaio è il giorno della diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2024, la nuova moto di Borgo Panigale che gareggerà nel Motomondiale con il due volte campione del Mondo Francesco Bagnaia e con il suo confermato compagno di squadra nel team interno, Enea Bastianini, che spera naturalmente in un nuovo anno decisamente più fortunato del precedente, a dir poco sfortunato per Bastianini fin dal primo Gran Premio, mentre Pecco volava verso il titolo iridato bis della MotoGp, come solamente Valentino Rossi e Marc Marquez in precedenza – ovviamente da quando la classe regina ha cambiato nome.

La Ducati vuole festeggiare un 2023 memorabile, con il titolo Mondiale di Francesco Bagnaia e quello dei Costruttori, mentre quello dei Team è andato ai “cugini” della Pramac principalmente proprio per le vicissitudini di Bastianini, rimanendo comunque in casa Ducati. Un tris meraviglioso e ancora più memorabile grazie al trionfo anche in Superbike con Alvaro Bautista, quindi nel meraviglioso scenario di Madonna di Campiglio sarà grande festa stamattina. Le Dolomiti sono una delle meraviglie naturali dell’Italia, la Ducati MotoGp invece è una meraviglia del genio e della tecnica, il fascino garantito sempre dalle presentazioni con la curiosità di scoprire la nuova moto farà il resto e renderà più bello il lunedì mattina (impresa mai banale) per tifosi e appassionati: andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta della presentazione della Ducati di MotoGp 2024, fissata alle ore 10.30 di stamattina.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2024: IL CONTESTO

Verso la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2024, dobbiamo dire che le aspettative sono logicamente molto alte, perché la Ducati negli ultimi due anni ha vinto tutto, dimostrandosi senza ombra di dubbio la moto migliore del lotto nel Mondiale della MotoGp e con un vantaggio sempre più nettamente in crescita sulla concorrenza, praticamente annichilita da Borgo Panigale, con conseguenze pesantissime soprattutto per le Case giapponesi. Su Francesco Bagnaia c’è poco da aggiungere: ormai è un campione a tutto tondo ed è doveroso ricordare che senza il brutto incidente di Barcellona probabilmente il bis iridato sarebbe stato più netto, anche se aver superato quel grave imprevisto lo ha reso ancora più significativo.

Allora forse la curiosità è soprattutto per Enea Bastianini che, dopo un Mondiale fantastico nel team Pramac, nel 2023 è stato sfortunatissimo fin dal debutto di Portimao, quando fu abbattuto senza colpa. La bella vittoria di Sepang è stato l’unico momento di gloria, adesso bisogna riannodare il filo di un discorso interrotto, sperando innanzitutto nella salute. I rivali più pericolosi dovrebbero essere coloro che guidano le Ducati “satellite”, magari Jorge Martin ma soprattutto Marc Marquez, il cui approdo alla Rossa è fatalmente la principale notizia della MotoGp 2024. Il punto di riferimento tuttavia resta per tutti il team ufficiale, allora da Madonna di Campiglio con la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2024 la bellezza è garantita…











