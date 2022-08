Diretta presentazione Fabregas Como/ Streaming video tv, conferenza stampa live

DIRETTA PRESENTAZIONE FABREGAS COMO: IL COLPO DEI LARIANI!

Alle ore 15:00 di lunedì 1 agosto vivremo la diretta della presentazione di Cesc Fabregas al Como. Possibile? Sì, possibile? Sarà l’hotel Hilton della città lariana a ospitare quello che per il Como Calcio è un evento straordinario, la conferenza stampa di un calciatore di livello internazionale, nel suo “prime” uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il Como lo ha messo sotto contratto a parametro zero: Fabregas arriva dal Monaco che non lo ha rinnovato, ha 35 anni ma forse ancora tanto da dare al calcio, soprattutto a una squadra come il Como che l’anno scorso si è salvata in Serie B.

La diretta della presentazione di Fabregas al Como è un momento incredibile: con i dovuti paragoni, ancor più dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus o di Gonzalo Higuain al Napoli, perché ci riporta ad un tempo nel quale anche le squadre di medio-bassa caratura potevano acquistare i campioni. Certo Fabregas è a fine carriera, ma resta Fabregas: il Como giustamente se lo gode, e con lui spera di avere un salto di qualità che lo porti a lottare per un posto nei playoff di Serie B e avvicinare quella promozione che manca da anni, e che per una società del genere non può non essere un obiettivo.

DIRETTA PRESENTAZIONE FABREGAS COMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv della presentazione di Fabregas al Como non dovrebbe godere di una trasmissione sui nostri canali; almeno quelli nazionali, consigliamo infatti di tenere d’occhio la programmazione delle televisioni locali. Per il momento non abbiamo notizia di una diretta streaming video, ma informazioni utili arriveranno dai profili che la società lariana mette a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) e, vista la portata dell’evento, potrebbe esserci qualche incursione da parte di Sky Sport 24, il canale generalista riservato agli abbonati che eventualmente potranno seguire la presentazione di Fabregas anche in mobilità, senza costi aggiuntivi attraverso l’applicazione Sky Go.

DIRETTA PRESENTAZIONE FABREGAS COMO: ARRIVA CESC

La diretta della presentazione di Cesc Fabregas al Como è dunque dietro l’angolo. Stiamo parlando di un calciatore che con la Spagna, e da protagonista, ha vinto due Europei e un Mondiale: suo per esempio l’assist per il gol con cui Andrés Iniesta ha portato la Roja sul tetto del mondo, per la prima e finora unica volta nella storia. Non solo: questo meraviglioso centrocampista, cresciuto nel vivaio del Barcellona e partito ancora adolescente per giocare con l’Arsenal, ha messo insieme 303 partite con i Gunners, 151 con la maglia blaugrana che è tornato a vestire e 198 con il Chelsea. Di queste (in totale) 115 gare sono di Champions League, e quasi sempre da titolare.

Nel suo palmarès individuale, con le squadre di club, figurano 12 trofei, tra cui la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club (entrambi con il Barcellona). Non c’è dubbio alcuno insomma che per il Como si tratti di un colpo sensazionale, soprattutto perché come già ricordato i lariani sono in Serie B: ora la speranza di tutti i tifosi lariani, ma in realtà di tutti gli appassionati di calcio, è che Fabregas non sia venuto nel nostro campionato cadetto per godersi una vacanza in un luogo meraviglioso ma possa dare il suo ampio contributo alla causa. Questo lo scopriremo quando scenderà in campo, intanto ascolteremo le sue parole nella conferenza stampa di presentazione…











