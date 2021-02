Diretta Presentazione Ferrari 2021 Formula 1/ Streaming video tv: oggi i piloti

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2021 FORMULA 1: APPUNTAMENTO A MARANELLO

Si accenderà solo oggi, venerdi 26 febbraio, alle ore 14.00 la diretta della presentazione della Ferrari 2021 per la prossima stagione della Formula 1. A Maranello ci si prepara dunque alla prossima stagione del campionato del mondo, ma scuderia del Cavallino non pare ancora pronta ad alzare i veli sul nuovo gioiello, che pure a breve vedremo in pista dei prossimi test del Bahrain a marzo. Per scelta esplicita del team, per la presentazione della Ferrari 2021, si è deciso di optare per un doppio evento: nel primo, previsto per l’appunto oggi, sarà spazio solo esclusivamente per i piloti che ci faranno compagnia in questa stagione ormai alle porte, Sainz e Leclerc, mentre il prossimo 10 marzo si alzeranno invece i veli sulla nuova monoposto della rossa. Un doppio evento che chiaramente non potremo perderci.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Ferrari Formula 1 2021, dove pure saranno presenti solo i piloti, sarà offerta oggi alle ore 14.00 tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia del Cavallino, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione del team italiano con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI FORMULA 1: OGGI SPAZIO SOLO AI PILOTI

Lo abbiamo dunque detto prima: per assistere all’unveiling della nuova rossa per l stagione 2021 della Formula 1 dovremo attenere ancora qualche giorno. Pure con la diretta della presentazione della Ferrari 2021 avremo comunque l’occasione di conoscere più da vicino Charles Leclerc e Carlos Sainz jr, che saranno al volante della rossa per il prossimo campionato del mondo. Certo i due giovanissimi talenti della F1 sono ben noti a tutti gli appassionati e parecchio abbiamo parlato anche dello spagnolo, volto nuovo del team: pure siamo comunque curiosi di scoprire quali saranno le loro intenzioni, obbiettivi sogni per il prossimo campionato. Le difficoltà della scuderia del cavallino nella stagione 2020 li ricordiamo fin troppo bene, e pur consapevoli che (complice anche in congelamento dello sviluppo imposto dalla Fia e Liberty Media) anche la prossima si annuncia complicata per la Rossa, pure non possiamo che rimanere ottimisti. Chiaramente per capire fino in fondo ambizioni e limiti della Ferrari 2021 dovremo attenere la prova su pista ma nel frattempo sarà importante vedere come si approcceranno i due piloti, la lineups della rossa più giovane dal 1968.



