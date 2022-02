Diretta presentazione Ferrari 2022/ Formula 1 streaming video tv: la nuova rossa!

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2022: ECCO LA NUOVA F1-75!

Alle ore 14:00 di giovedì 17 febbraio scatta la diretta della presentazione della Ferrari 2022: finalmente anche la Rossa, dopo le varie monoposto che lo hanno già fatto, toglie i veli alla nuova vettura che sarà la F1-75, e che prenderà il via nella nuova stagione di Formula 1. Un momento importante, perché questo nuovo anno è stato presentato da parecchio tempo come quello della svolta: ci sarà la rivoluzione nei regolamenti, e dunque giustamente il 2022 viene individuato come l’anno in cui le gerarchie del paddock potrebbero essere stravolte.

La Ferrari, che arriva da due stagioni che definire mediocre sarebbe farlo in modo morbido, sa allora che questa potrebbe essere la grande occasione; del resto però altre scuderie sono pronte a fare il salto di qualità. Vedremo comunque in che modo andranno le cose; noi ora ci accostiamo alla diretta della presentazione Ferrari 2022 provando a riassumere quello che è stato e anche a tracciare alcuni dei bilanci che ci attendono in una stagione di Formula 1 che speriamo davvero possa essere quella del riscatto, per Maranello e per la rossa.

La diretta della presentazione Ferrari 2022 ci avvicina realmente alla nuova stagione di Formula 1. Intanto bisogna partire dal fatto che la rossa ha confermato i due piloti della stagione precedente: tecnicamente Charles Leclerc sarebbe la prima guida e Carlos Sainz Jr. la seconda, ma poi l’anno scorso lo spagnolo è finito davanti al monegasco che era anche partito bene (due pole position consecutive all’inizio del campionato) ma pian piano è entrato in una spirale negativa che gli ha fatto perdere fiducia e posizioni in classifica.

Il terzo posto nei costruttori è il punto dal quale la Ferrari deve ripartire: nel testa a testa che ha contrassegnato la stagione è stata battuta la McLaren, che era partita molto meglio ma che poi è stata via via ripresa e appunto sorpassata. C’è poco da stare allegri visto che Mercedes e Red Bull sono arrivate a chilometri di vantaggio, ma certamente per la Ferrari in un anno già presentato come complicato era importante soprattutto tenere botta rispetto alle rivali dirette, e questo se non altro è stato fatto. Per il 2022 la diretta della presentazione della nuova Ferrari stuzzica, poi chiaramente la cosa che conterà davvero dovrà arrivare dai risultati sulla pista…

