Diretta presentazione Ferrari 2023 Formula 1/ Streaming video tv: ecco la SF-23

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2023: NEL GIORNO DEGLI INNAMORATI…

La diretta della presentazione Ferrari 2023 è un appuntamento irrinunciabile per tutti i tifosi del Cavallino Rampante e più in generale per gli appassionati di Formula 1 in Italia e nel mondo. La Ferrari ha scelto il giorno per eccellenza dedicato agli innamorati, sarà un martedì 14 febbraio speciale quindi per tutti coloro che amano il Cavallino Rampante e non vedono l’ora di scoprire la nuova Ferrari SF-23 che sarà a disposizione dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz nell’ormai imminente Mondiale 2023 di Formula 1, che comincerà domenica 5 marzo con il Gran Premio del Bahrain.

Conosciamo quindi la sigla SF-23 con la quale sarà dunque nota la nuova macchina della Ferrari per una nuova stagione di Formula 1, che vedrà come novità più significativa per la Rossa di Maranello l’arrivo del francese Frédéric Vasseur come nuovo team principal al posto di Mattia Binotto, sperando naturalmente di aprire un’epoca che possa ricordare quella del suo connazionale Jean Todt. Oggi gli occhi di tutti saranno sull’ultima nata fra le Ferrari di Formula 1, che avrà logicamente l’obiettivo di migliorare quanto fatto da Maranello nel 2022, il che significa lanciare l’assalto al titolo mondiale che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen. L’appuntamento sarà dunque alle ore 11.25 con la diretta della presentazione Ferrari 2023 di Formula 1 dallo stabilimento di Maranello, dove l’amore è di casa.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione Ferrari 2023 di Formula 1 sarà garantita sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport F1, rispettivamente numero 200 e 207 della piattaforma satellitare di Sky Sport, che ormai da un decennio è la “casa” televisiva della Formula 1. Ci sarà naturalmente anche la diretta streaming video della presentazione Ferrari 2023 di Formula 1, offerta da Sky con il suo servizio Sky Go, ma anche naturalmente dalla scuderia di Maranello tramite i suoi canali ufficiali.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2023: IL CONTESTO

Come abbiamo detto, si arriva alla diretta della presentazione Ferrari 2023 con la consapevolezza che quest’anno in Formula 1 dovrà vedere Maranello andare finalmente all’assalto del Mondiale. Il 2022 ha sancito un netto miglioramento, perché la Ferrari ha interpretato molto bene i regolamenti introdotti nella passata stagione, ma qualche problema di troppo con l’affidabilità e soprattutto davvero troppi errori in termini di strategia hanno fatto naufragare i sogni di Carlos Sainz e soprattutto Charles Leclerc, prima che Max Verstappen e la Red Bull prendessero definitivamente il largo verso il titolo iridato che hanno sicuramente meritato, ma che hanno vinto più facilmente di quanto avrebbero dovuto.

Volendo vedere il proverbiale bicchiere mezzo pieno, la Ferrari può comunque essere soddisfatta perché la crescita rispetto ad anni recenti molto più negativi (soprattutto il 2020) è stata evidente, ma adesso il secondo posto non può più bastare. La Ferrari ha sempre il dovere di provare a vincere, il digiuno è ormai inferiore solo a quello che separò il Mondiale 1979 di Jody Scheckter dal primo trionfo di Michael Schumacher nel 2000, quindi la pressione ma anche il desiderio di vincere sono ai massimi livelli. I test cominceranno a dirci se la SF-23 sarà competitiva, ma oggi sarà il giorno del fascino e della bellezza con la diretta della presentazione Ferrari 2023…

